Lenovo Legion 5 avec RTX 5070 et une sacoche offerte : ce laptop gamer ultra-performant est à un prix choc !

Le Lenovo Legion 5 équipé d’une carte graphique RTX 5070 et d’un processeur Intel Core i7 de 13e génération est à un très bon prix sur Cdiscount, avec une sacoche offerte. Son tarif est en effet en baisse de 600 €.

Le Legion 5 est l’une des références phares de Lenovo. Il est reconnu pour son excellent rapport qualité-prix, surtout lorsqu’il est en promotion, comme c’est le cas actuellement chez Cdiscount. Le Legion 5 15IRX10 est l’une des versions les plus récentes de la gamme.

Il est équipé d’une carte graphique RTX 5070 et d’un processeur Core i7-13650HX. Il est actuellement à 1 199 € au lieu de 1 299 € sur Cdiscount. Notez qu'il s'agit du prix récent le plus bas (sur le 30 derniers jours). Ce modèle est normalement proposé au prix conseillé de 1 799 €. Vous profitez donc d'une réduction d'au moins 600 €.

Et si ne disposez que d'un budget de moins de 1 000 €, un autre PC portable gamer Lenovo est en promotion sur Cdiscount. Il s'agit de la référence LOQ 15IRX10 équipée d'une RTX 5060 et d'un Core i5-13450HX est à 899 € au lieu de 1399 €.

Lenovo Legion 5 15IRX10 : une fiche technique solide

Ce PC portable gamer dispose d’un écran IPS de 15,3 pouces de définition 1920 x 1200 pixels (WUXGA), avec un taux de rafraichissement de 165 Hz. C’est un écran très fluide qui conviendra même aux joueurs les plus exigeants en matière de réactivité.

Comme mentionné précédemment, ce Legion 5 est propulsé par un CPU Intel Core i7 de 13e génération et une RTX 5070 pour la partie graphique, avec un TGP de 115W. Ce duo offre un parfait compromis entre performances et efficacité énergétique.

Le PC est également doté de 32 Go de mémoire RAM, offrant ainsi une configuration musclée pour une expérience gaming fluide et confortable. Pour ce qui est du stockage, il embarque un SSD performant de 512 Go.

La connectique du Legion 5 15IRX10 est également au complet. Le laptop dispose de trois ports USB-A 3.2, dont un compatible avec Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.4. On y retrouve également deux ports USB-C 3.2, dont l’un est compatible Power Delivery et DisplayPort.

Pour l'audio, vous avez un port combo Jack (3,5 mm) pour casque et micro. Enfin, pour ce qui est de la connectivité, vous y retrouverez un port Ethernet, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1.