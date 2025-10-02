Lenovo IdeaPad Slim 5 : l’excellent PC portable est à moins de 580 € sur Cdiscount, c’est une excellente affaire !

Vous cherchez un ordinateur facile à transporter, performant et pas cher ? Nous avons trouvé pour vous une très belle offre sur le site de Cdiscount. Le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 est actuellement à prix cassé avec une baisse de prix de plus de 300 €. On vous explique tout !

Trouver un bon ordinateur portable à moins de 600 euros n’est pas si facile. Pour ce prix, vous devrez bien souvent vous contenter de modèles bas de gamme avec des caractéristiques dépassées ou bien vous rabattre sur de l’occasion.

Pour trouver la perle rare, il faut savoir guetter les offres promotionnelles et foncer dès qu’un modèle répond à vos besoins. Et bonne nouvelle, il y a de grande chance que vous soyez convaincu par le Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10. Normalement vendu pour presque 900 euros, il voit son prix chuter de 320 euros et passe à seulement 579,99 euros. En plus, la livraison est gratuite.

Quelles sont les caractéristiques du Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10 ?

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 offre un design fin, discret et élégant. C’est un ultraportable moderne qui cache très bien son excellent rapport qualité-prix. Ce modèle a tout de même un détail original, sa forme de châssis d’écran avec un décroché qui facilite l’ouverture de l’ordinateur. C’est un petit plus ergonomique mais on retiendra surtout son poids plume de seulement 1.15 kg et ses dimensions qui permettent de le transporter facilement dans n’importe quel sac pour l’avoir toujours à portée de main.

Sur le plan des performances, ce modèle mise sur l’équilibre entre puissance et mobilité. Il embarque le processeur 8 cœurs AMD Ryzen 7 7735HS, cadencé jusqu’à 4.75 GHz en mode boost. Associé à 16 Go de mémoire vive LPDDR5x-6400 et à un SSD de 512 Go, cette configuration assure une exécution rapide des tâches, une fluidité constante et des temps de démarrage réduits, même pour les usages intensifs.

L’écran est une dalle de 13,3 pouces au format WUXGA (1 920 × 1 200 pixels) offrant une luminosité maximale de 400 nits. Enfin, son autonomie de 19 heures par charge fait du Lenovo IdeaPad Slim 5 un allié idéal pour les déplacements. Vous pouvez l’utiliser pendant une journée entière de travail sans avoir à chercher une prise de courant.