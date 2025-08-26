Ce PC portable Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 est à moins de 225 € avec un sac à dos et une souris offerts !

Pour la rentrée, beaucoup de Français sont à la recherche d’un PC portable pas cher. Nous avons trouvé pour vous une super offre sur le site de Cdiscount. Pour moins de 225 euros, vous avez non seulement un Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 mais aussi un sac à dos pour pouvoir le transporter en toute sécurité. C’est un excellent plan pour s’équiper pas cher !

Que ce soit pour les études de vos enfants ou pour une utilisation pour des loisirs, le PC portable Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 est un excellent choix quand on a un budget limité. En plus, il est vendu en pack avec un élégant et sobre sac à dos de transport et une souris sans fil. Deux très beaux cadeaux qui complètent parfaitement l’ordinateur portable.

Habituellement en vente pour environ 345 euros sur Cdiscount, ce pack ordinateur portable et sac à dos de transport voit son prix baisser à 254,99 euros. Et en ajoutant le code promo 30CHROMEBOOK, vous obtenez 30 euros de réduction supplémentaire. Le prix chute donc à seulement 224,99 euros. Une excellente affaire pour la rentrée !

Pourquoi choisir le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 ?

Sur le papier, la configuration du Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 n’impressionne pas, loin de là. Il est équipé du processeur MediaTek Kompanio 520, avec 4 Go de RAM et un espace de stockage eMMC de 64 Go.

Mais ce qui change la donne, c’est qu’il s’agit d’un PC portable Chromebook. Ce n’est donc pas un modèle qui tourne sous Windows mais avec le système d’exploitation ChromeOS. Conçu par Google, ChromeOS est optimisé pour fonctionner avec des configurations très simples. C’est un système idéal pour des usages bureautiques simples ou pour du multimédia. Un Chromebook est un ordinateur parfaitement adapté pour un premier ordinateur car il est très simple d’utilisation et sécurisé.

La suite de la configuration comprend un écran 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), parfait pour regarder des films et séries. Sa batterie lui permet par ailleurs de tenir 13 heures entre deux recharges. Et si on ajoute à ça son poids très léger de 1,3 kg, c’est un PC portable qui se transporte partout sans aucun problème.

Avec sa Webcam HD, vous pourrez faire des appels en visioconférence, que ce soit pour suivre des cours, faire du télétravail ou échanger avec des proches. Enfin, pour la connectivité, on profite du Wifi 6 et du Bluetooth 5.3.