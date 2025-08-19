Vite, le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 est 200€ moins cher avec ce code promo valable aujourd’hui uniquement !

La rentrée approche et vous cherchez un nouvel ordinateur portable pas trop cher mais avec de bonnes caractéristiques ? En ce moment, vous pouvez trouver le Lenovo IdeaPad Slim 3 à 529,99 € et avec le code 25DES249, vous pouvez l’avoir encore moins cher !

Trouver un bon ordinateur à prix abordable n’est pas simple et il faut bien souvent attendre les promotions pour sauter le pas. Vous êtes à la recherche nouveau PC portable pour les études, le travail ou pour vos tâches du quotidien ? C’est le moment de craquer ! Cdiscount propose actuellement une offre particulièrement intéressante sur le Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8.

Ce modèle profite actuellement d’une belle chute de prix puisqu’il n’est affiché qu’à 529,99 €. Et avec le code 25DES249, vous bénéficiez de 25 euros de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 504,99 €. Mais attention, ce code, valable dès 249 euros d’achat, n’est valide qu’aujourd’hui. Demain il sera trop tard, donc profitez-en !

En plus, le vendeur est directement Cdiscount, la livraison est gratuite et vous recevez votre nouvel ordinateur portable après-demain !

Pourquoi opter pour le Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 ?

Vous trouverez sur le marché de nombreux PC portables abordables, mais encore faut-il qu’ils soient performants êtres réellement intéressants. C’est le cas du Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 qui est particulièrement fiable et polyvalent.

Sur le plan technique, ce modèle tourne sous Windows 11. Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 5625U, 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go. Cette configuration solide vous permet de l’utiliser aussi bien pour les tâches bureautiques que pour apprécier des contenus multimédia.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 embarque par ailleurs un écran de 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels), offrant une belle qualité d’affichage pour le visionnage de films et de séries.

Côté mobilité, il pèse seulement 1,362 kg et bénéficie d’une bonne autonomie qui le rend parfait pour les étudiants ou les professionnels souvent en déplacement. Il est également équipé d’une Webcam HD 720p pratique pour les visioconférences. Enfin, sa connectivité ne déçoit pas puisque le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 sont de la partie.