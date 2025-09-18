Asus TUF Gaming A17 avec RTX 4060 : vite, le prix du PC portable gamer est en chute libre !

Vous cherchez un PC portable gaming pas cher ? En ce moment sur Cdiscount, vous trouverez le PC portable Asus TUF Gaming A17 à prix sacrifié grâce à une promotion et deux codes cumulables pour les nouveaux clients. Vous pourrez ainsi avoir un modèle avec un grand écran de 17 pouces et une carte graphique RTX 4060 pour seulement 755 euros !

Les PC portables gaming sont souvent des modèles très chers. Les rares modèles à moins de 1000 euros ont généralement des caractéristiques décevantes incapables de faire tourner correctement les jeux récents.

Vous cherchez la perle rare à prix réduit et qui conserve des specs convaincantes ? Elle se trouve sur Cdiscount ! Le modèle Asus TUF Gaming A17 avec RTX 4060 profite de 3 baisses de prix cumulables.

Vendu habituellement à 1199,99 €, ce PC portable gaming est affiché à 849,99 €. Et si vous êtes un nouveau client, vous pouvez faire baisser son prix de 95 euros supplémentaires en cumulant les codes 10PRCENT et HELLO10. Le prix chute ainsi à seulement 764,99 euros, soit une promotion exceptionnelle de 435 euros au total ! Ce n’est pas tous les jours que vous pourrez trouver un PC portable gaming à ce prix alors foncez.

Quelles sont les caractéristiques du PC portable Asus TUF Gaming A17 ?

Sous le châssis de ce PC portable Gamer ASUS TUF Gaming A17, on trouve un processeur 8 cœurs AMD Ryzen 7 7435HS cadencé à 3.1 GHz (4.5 GHz en mode Turbo). Cette puce est associée à 16 de RAM DDR5 (avec la possibilité de doubler la mémoire vive si nécessaire). Le disque dur de 512 Go est un SSD M.2 PCIe 4.0. La carte graphique est une NVIDIA GeForce RTX 4060 avec 8 Go GDDR6 de mémoire vidéo dédiée. Elle fonctionne avec un TGP de 140 W, non bridé, pour exploiter tout son potentiel et faire tourner les jeux récents dans d’excellentes conditions.

Autre point important pour jouer dans de bonnes conditions, l’Asus TUF Gaming A17 embarque un grand écran IPS 17,3 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour les jeux vidéo.

Pour la connectivité, ce PC portable est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.3. Et pour la connectique, on retrouve un port HDMI 2.1, 2 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 2, 1 Thunderbolt 4, 1 RJ45 et une prise jack 3.5mm. En revanche, c’est un modèle vendu sans OS.