Le Tesla Model Y décroche un nouveau record de ventes complètement fou

Le Tesla Model Y, le SUV électrique phare de Tesla, continue de battre tous les records. Déjà numéro 1 des ventes sur le marché français, le Model Y est officiellement devenu le véhicule plus vendu en Europe… Toutes motorisations confondues ! Une performance historique.

Depuis son lancement en septembre 2021 en France, le Tesla Model Y ne cesse de battre tous les records de vente. En mars 2023, soit quelques mois seulement après son arrivée, le SUV électrique s'était déjà hissé dans le TOP 3 des meilleures ventes de voitures électriques sur le Vieux Continent.

Sans surprise, le Model Y a également connu un succès retentissant chez nous. Pour cause, il est tout simplement devenu le véhicule électrique le plus vendu dans l'Hexagone en 2023, avec un total de 37 127 exemplaires immatriculés. On retrouvait sur le reste du podium la Dacia Spring, puis une autre voiture Tesla, à savoir la Model 3.

Et comme on pouvait s'y attendre, le raz-de-marée Model Y a déferlé sur toute l'Europe en 2023. C'est en tout cas ce que révèlent nos confrères du site Automotive News Europe dans le premier bilan annuel des ventes. On apprend notamment que le Model Y a battu un nouveau record historique. En effet, le SUV est devenu la voiture la plus vendue sur le Vieux Continent en 2023, toutes motorisations confondues !

Le Model Y devient le numéro 1 des ventes en Europe

Le Model Y était au coude-à-coude avec la Dacia Sandero, mais grâce à d'excellentes performances enregistrées en décembre 2023, le modèle phare de la marque américaine s'est emparé de la pole position. Au total, le constructeur a écoulé pas moins de 254 822 exemplaires sur le Vieux Continent, contre 235 893 Sandero.

Mine de rien, il s'agit donc d'une performances hors-normes et inédite. En effet, c'est la première fois qu'une voiture électrique occupe la place de n°1 des ventes sur le marché européen. Et une voiture américaine de surcroît ! Sans oublier le fait qu'il s'agit d'un SUV. Concernant l'année à venir, tous les voyants sont au vert pour que le Model Y conserve sa couronne.

Pour preuve, Tesla vient tout juste de revoir à la baisse le prix du Model Y en Belgique, mais aussi en France où le SUV est désormais affiché à 42 990 €. Cette nouvelle baisse de prix devrait relancer l'intérêt autour du Model Y, tandis qu'une refonte doit normalement voir le jour à la fin du premier semestre 2024.