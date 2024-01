Tesla réduit discrètement la qualité du système audio du Model Y

Dans le plus grand secret, Tesla a visiblement réduit considérablement la qualité du système audio de la Model Y dans certains pays, notamment aux Etats-Unis et au Canada. En effet, le constructeur a retiré six haut-parleurs et un amplificateur sur le modèle de base du SUV électrique.

Alors que Tesla vient tout juste de faire fondre le prix du Model Y dans certains pays européens dont la Belgique, le constructeur américain vient de procéder à d'autres modifications, moins enthousiasmantes cette fois-ci.

Comme le rapportent nos confrères du site spécialisé Electrek, Tesla a visiblement considérablement réduit la qualité du système audio sur le modèle de base du SUV électrique sur les marchés nord-américains (Etats-Unis et Canada). Comme vous le savez peut-être, Elon Musk a fait la promotion ces dernières années de l'expérience audio “épique” proposée par ces véhicules électriques, dont le Model Y.

Pour ce faire, le milliardaire a engagé notamment d'anciens ingénieurs de Bang & Olufsen, un spécialiste réputé en la matière. Les efforts ont payé, comme en témoignent les nombreux avis positifs des utilisateurs publiés ici et là sur les réseaux sociaux notamment. Néanmoins, les futurs propriétaires de Model Y américains et canadiens ne seront plus logés à la même enseigne.

Le système audio du Model Y perd en qualité

En effet et comme on peut le constater sur les sites de Tesla des deux pays, la composition du système audio du Model Y RWD (le modèle d'entrée de gamme donc) a drastiquement changé… Et pas en mieux. Alors qu'en France, les utilisateurs peuvent toujours prétendre à un ensemble constitué de 13 haut-parleurs, d'un caisson de basse et deux amplificateurs pour un “son immersif”, les acheteurs américains et canadiens vont devoir se contenter d'un système plus léger.

Pour cause, le système audio du Model Y RWD se compose désormais de 7 haut-parleurs, d'un amplificateur… Et c'est tout. Comme vous pouvez le constater, Tesla a donc fait une croix sur 6 enceintes, un amplificateur sans oublier le caisson de basse. Concernant les versions Dual Motor et Performance, elles profitent toujours de l'ensemble complet cité plus haut.

Tesla n'ayant pas de service presse, impossible d'avoir une justification de la part du constructeur. Néanmoins, on imagine que ce déclassement opéré sur le système audio se présente comme un nouvel effort de la marque pour réduire les coûts de production du Model Y RWD, qui est pour rappel son modèle le plus vendu dans le monde. On peut également supposer qu'il s'agit d'une méthode un tantinet sournoise pour rediriger les utilisateurs concernés vers les versions Premium (et donc plus onéreuses) du Model Y.

Source : Electrek