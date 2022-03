Tesla : la Model Y domine les ventes de voitures électriques juste après son lancement

La Tesla Model Y domine les ventes de voitures électriques, quelques mois seulement après son lancement en septembre 2021 en France. D'après les dernières données du cabinet d'études JATO Dynamics, le SUV de Tesla est entrée dans le TOP 3 des meilleures vente de voitures électriques en février 2022 et en Europe.

Comme vous le savez probablement, Tesla reste le numéro un incontesté sur le marché des voitures électriques. En 2021, la marque américaine a livré pas moins d'un million de véhicules, un record absolu. Et comme en témoignent les derniers chiffres du cabinet d'études JATO Dynamics, le constructeur compte bien poursuivre sur cette lancée en 2022, et ce malgré les difficultés pour s'approvisionner en composants.

Ainsi et si l'on en croit le TOP 10 des meilleures ventes de voitures électriques en Europe pour février 2022, on retrouve sans surprise la Tesla Model 3, encore et toujours en pole position avec 9 061 immatriculations, soit une hausse de 67% par rapport aux chiffres enregistrés à la même période en 2021.

Tesla reste au sommet grâce à la Model Y

En revanche, un nouveau venu vient occuper la seconde marche du podium : le SUV phare de Tesla, le Model Y, s'impose donc avec 6 729 immatriculations. Une excellente nouvelle pour la marque, et surtout une confirmation que le Model Y plaît aux consommateurs. Lancé en Europe en septembre 2021, le SUV a déjà réussi en quelques mois à se hisser dans les meilleures ventes. Une belle performance, d'autant plus que son prix reste nettement plus élevé que celui de la Model 3, avec une facture qui débute à 62 990 € en France contre 49 990 € pour la berline électrique.

D'un autre côté, son succès n'est pas vraiment étonnant. Depuis plusieurs années maintenant, les SUV sont devenus extrêmement populaires auprès des consommateurs. Comme le révélait l'Agence internationale de l'énergie dans une étude publiée en janvier 2022, on dénombre 320 millions de SUV à travers le monde aujourd'hui et d'ici quelques années, ces véhicules devraient représenter 45% des ventes de voitures. D'ailleurs, les chiffres de ventes par catégorie de véhicule de JATO confirme cette dynamique.

En février 2022, les SUV électriques ont représenté 52% des ventes. Il y a fort à parier que le Model Y continue de performer dans les mois à venir, surtout avec l'ouverture de la Gigafactory de Berlin qui permettra de réduire drastiquement les délais de livraisons sur le marché européen.

Source : JATO