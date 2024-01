Voitures électriques : voici le classement des meilleurs réseaux de recharge en France

Chargemap, l'un des leaders sur le marché de la recharge pour voitures électriques, vient de présenter son classement 2023 des meilleurs réseaux de recharge en France et en Europe. Sans surprise, Tesla décroche la première place.

Chargemap, l'un des leaders sur le marché de la recharge pour voitures électriques, vient tout juste de publier son classement 2023 des meilleurs réseaux de recharge en France et en Europe.

Cette sélection a été établie grâce aux 390 000 avis laissés par des utilisateurs de Chargemap sur les différents réseaux de recharge entre le 20 avril 2023 et le 31 décembre inclus. Comme le précise la société et afin d'éviter des écarts statistiques trop importants, le classement se base sur un minimum de 1 000 notes recueillies sur cette période pour un seul et même réseau.

Concernant les critères, elles sont au nombre de trois :

expérience globale de la recharge

fiabilité des infrastructures de recharge

rapport qualité/prix des réseaux de recharge

Voici le classement 2023 des meilleurs réseaux de recharge en France

Les 10 meilleurs réseaux de recharge en France

Maintenant que nous avons détaillé la méthode de Chargemap, voyons ensemble les résultats, avec en premier lieu, le TOP 10 des réseaux de recharge offrant la meilleure expérience utilisateurs en France. Sur le podium, on retrouve tout d'abord à la première place le réseau de charge rapide de Fastned, suivi ensuite des infrastructures Superchargers de Tesla et du réseau français Electra.

Les 10 meilleurs réseaux de recharge en termes de rapport qualité/prix

Vient ensuite le TOP 10 des réseaux en termes de rapport qualité/prix. D'après Chargemap, ce classement met à l'honneur la compétitivité des prix par rapport à la concurrence et le service apporté. A la surprise générale, on retrouve à la première place le réseau de Orléans Métropole qui offre un vaste maillage pour son territoire avec 31 zones de charge ainsi que des tarifs attractifs.

les 10 réseaux de recharge les plus fiables en France

Enfin, Chargemap conclut son rapport avec le TOP 10 des réseaux de recharge en termes de fiabilité des infrastructures. Ce classement prend notamment en compte la simplicité d'utilisation, le lancement de la recharge, le rapport puissance délivrée/attendue, l'état de la borne et des câbles ou encore le taux de pannes. Ici encore, c'est Fastned qui obtient la couronne, suivi par Tesla et ses Superchargers.

D'après Chargemap, “ces réseaux se démarquent par leur engagement à offrir une expérience de recharge optimale aux conducteurs de véhicules électriques à travers l'Europe”.