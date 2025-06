La Xiaomi SU7 Ultra vient de décrocher un record du monde à faire trembler les autres voitures électriques, avez-vous deviné de quoi il s’agit ? (Vidéo)

Une vidéo capturée sur le Nürburgring montre une scène aussi rapide que troublante. Dans un silence presque effrayant, la Xiaomi SU7 Ultra, désormais véhicule de série, vient de battre un record mythique. Un moment à voir et à écouter… ou presque.

Xiaomi vient d’annoncer que sa SU7 Ultra, en version production, est devenu le véhicule électrique de série le plus rapide jamais enregistré sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne. Le chrono est sans appel : 7 minutes, 4 secondes et 957 millièmes. Un temps qui relègue le précédent record, détenu par la Porsche Taycan Turbo GT (7:07.55), au second plan. Une performance d’autant plus marquante qu’elle a été accomplie dès la première tentative officielle du modèle.

Le pilote professionnel Vincent Radermecker était au volant pour ce tour de force, réalisé dans des conditions optimales. Contrairement à son précédent record d’octobre 2024 — alors réalisé avec un prototype vidé de son intérieur et optimisé uniquement pour la performance —, la SU7 Ultra utilisée ici est un modèle strictement de série. Commercialisé depuis février 2025, il conserve le même moteur V8s maison de 1 548 chevaux, capable d’un 0 à 100 km/h en 1,98 seconde. Cette fois, c’est bien la version que les utilsateurs peuvent acheter qui s’est illustrée sur la piste allemande.

La Xiaomi SU7 Ultra devient la berline électrique de série la plus rapide du monde

Avant ce record, la SU7 Ultra s’était déjà illustrée sur plusieurs circuits chinois comme Chengdu, Zhuzhou ou Zhejiang. À chaque fois, il y signait les meilleurs temps pour une berline électrique de série. Mais sur la vidéo filmée au Nürburgring, la scène prend une dimension saisissante. Le véhicule fonce à plus de 250 km/h dans un silence presque total, uniquement troublé par le souffle de l’air, le crissement des pneus et les son aiguës produits par les vibreurs. Aucune mécanique ne hurle. La vitesse semble irréelle, amplifiée par cette absence de bruit. Cette bande sonore, très éloignée du rugissement des sportives thermiques, accentue l’impact sensoriel de la performance.

Xiaomi voit dans ce record une étape stratégique. Son PDG Lei Jun a déclaré vouloir inscrire la marque dans la durée sur les plus grands circuits du monde, aux côtés des géants du secteur. Le constructeur prépare également l’arrivée de son premier SUV électrique, le YU7, prévu pour juillet. Parallèlement, Xiaomi a annoncé un partenariat avec Polyphony Digital : la SU7 Ultra rejoindra prochainement le jeu Gran Turismo 7, aux côtés d’un concept inédit baptisé Xiaomi Vision GT. Sur circuit comme sur console, la marque chinoise entend bien faire parler la puissance.