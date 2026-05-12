Voiture électrique : Lexus rattrape enfin Tesla en ajoutant cette option fondamentale

Il était temps que les voitures électriques Lexus se mettent au niveau de la concurrence. Surtout au niveau d'une fonction très utilisée ailleurs depuis des années et totalement absente des véhicules propres de la marque.

Lexus ES 2026
La Lexus ES 2026

Toutes les voitures électriques ne se valent pas. Sans parler de leur puissance, leur autonomie ou leur compatibilité avec la recharge rapide, les différences se jouent aussi au niveau logiciel. Chaque constructeur propose son propre système, qu'il soit créé de A à Z ou basé sur des interfaces déjà en place comme celle de Google ou Apple. Et force est de constater que parfois, il faut attendre des années avant de voir chez l'un ce qui est disponible chez l'autre.

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Exemple avec Lexus, qui officialise la présence d'une fonctionnalité attendue dans la prochaine Lexus ES 350e à venir en 2026. Son absence est l'un des points faibles les plus couramment cités lorsque que l'on parle de la gamme électrique du constructeur. Elle va faciliter vos voyages sans que vous ayez besoin d'avoir recours à autre chose que ce qui présent de base dans l'habitacle. Il s'agit de la planification native des trajets.

La prochaine Lexus ES intègre enfin cette option présente depuis des années chez la concurrence

Du moment que vous êtes abonné à Drive Connect (ou avec un essai gratuit actif), le système de navigation de la Lexus affichera directement bon nombre d'informations essentielles : itinéraire optimal, arrêts nécessaires aux bornes de recharge, estimation du pourcentage de batterie restant à l'arrivée… Tout ce qu'il faut pour rouler sereinement sans passer par une application tierce. Notez que celle de Lexus donnera les mêmes éléments.

Systeme infodivertissement Lexus ES 2026
Le système d'infodivertissement de la Lexus ES 2026

Vous pouvez également voir les données relatives aux stations de recharge alentours. Adresse, horaires d'ouverture, type de chargeur, puissance maximale délivrée, disponibilité des bornes en temps réel… À votre demande, l'écran du système d'infodivertissement vous montrera les bornes à proximité. Au besoin, il suffit d'un geste pour en ajouter une ou plusieurs sur votre trajet. Lexus compte beaucoup sur la mise à jour de son système et prévoit d'autres nouveautés. Il est possible de précommander la Lexus 350e sur le site français du constructeur, à partir de 67 200 €.


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