Avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm veut redevenir le roi incontesté sur mobile

Le Snapdragon Summit 2025 bat son plein, et Qualcomm en a immédiatement profiter pour tout chambouler : son Snapdragon 8 Elite Gen 5 est la puce mobile la plus puissante du marché.

Dans un monde du smartphone aujourd’hui arrivé à une certaine maturité, les batailles font rage. Non loin après l’annonce en grande pompe des Apple A19, dernières puces mobiles d’Apple pour ses iPhone 17, Qualcomm n’hésite pas à immédiatement rétorquer en dévoilant le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Retour rapide à une nomenclature numérotée, oui. Mais surtout retour sur le podium avec des performances promises de haute volée.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 profite de la 3e génération de coeur Oryon

Si Qualcomm s’est aujourd’hui aussi lancé sur le segment des PC portables, et que la nouvelle génération X2 Elite pourrait presque voler la vedette des smartphones, il ne faut pas sous-estimer ce nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5. La raison est simple : sa partie CPU incorpore désormais la 3e génération des fameux cœurs Oryon. Et grâce à elle, Qualcomm bat un nouveau record en atteignant des fréquences de 4,6 GHz jusque là jamais vu sur mobile. À titre de comparaison, l’Apple A19 s’arrête à 4,26 Ghz avec ses cœurs les plus puissants.

Nous avons donc ici deux cœurs Oryon 3e génération pouvant monter jusqu’à 4,6 GHz. Ils sont accompagnés, comme en 2024, de 6 cœurs “performance” pouvant monter cette année jusqu’à 3,62 GHz qui sont tout aussi intéressants pour leur capacité à sauvegarder la batterie tout en offrant des performances supérieures. D’ailleurs, Qualcomm annonce une consommation en baisse de 16% sur l'ensemble du SoC, dont jusqu’à 35% pour la partie CPU uniquement.

Les GPU Adreno en manque de nouveautés cette année

Hélas, on ne peut pas se montrer aussi enthousiaste sur la partie graphique. Les nouveaux cœurs Adreno semblent être en droite continuité de ceux déjà présents dans le Snapdragon 8 Elite, avec toujours une large compatibilité des technologies de ray-tracing et de mesh shaders type Nanite d’Unreal Engine. La fréquence de l'Adreno monte ici jusqu'à 1,2 GHz, ce qui fait pâle figure face au 1,6 GHz du GPU de l’Apple A19. Qualcomm annonce cependant des performances en hausse de 23% par rapport à la génération précédente.

L’élément d’évolution le plus notable provient de l’intégration du “Adreno HPM” (pour High Performance Memory). Il s’agit d’une mémoire cache de 18 MB dédiée exclusivement à la partie graphique. Une forme d’évolution du GMEM de la génération précédente, bien qu’encore une fois comparée au dernier de la firme de Cupertino, on ne peut s’empêcher de le mettre en parallèle avec le cache L2 de 16 MB partagé entre CPU et GPU. Il reste encore à prouver si l’intégration exclusive aux tâches graphiques peut lui donner l’avantage grâce à l’optimisation des processus gaming face à une fréquence de cœur plus élevée chez son rival direct. Autre hypothèse : cette mémoire a été optimisée pour faire tourner des modèles génératifs sur le GPU, un peu à la manière du Dimensity 9500 de MediaTek.

Notez cependant que pour les plus créatifs à la pointe de la technologie, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 embarque désormais la compatibilité avec le codec APV (Advanced Professionnal Video). Ce dernier, soutenu par Samsung, entend offrir une qualité vidéo en hausse, particulièrement sur la 8K, tout en gardant une taille de fichiers modeste. Il cible donc les productions mobiles en direct.

L’IA partout, pour tout… mais pourquoi ?

Si le mobile a été le fer de lance de l’usage de l’intelligence artificielle, sa définition plus moderne a toujours besoin d’un champion. Qualcomm annonce ici une large évolution des capacités de son NPU, partie dédiée aux calculs de l’IA, avec des performances en hausse de 37% par rapport à la génération précédente.

Pour quels usages ? Difficile encore de le déterminer. Si l’entreprise a bien bossé sa copie en termes d’outils disponibles pour les développeurs, et a à cœur de proposer ces processus de manière locale pour rassurer sur l’usage des données personnelles des utilisateurs, nous sommes toujours en peine de trouver des fonctions réellement marquantes. Au-delà de ce que nous connaissons déjà, notamment la retouche photo ou la traduction en temps réel, cette évolution technique cible ici bien plus les développeurs pour laisser libre court à leurs idées.

Quels smartphones pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ?

À peine dévoilé, nous savons que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sera largement adopté. Des marques comme Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi et ZTE sont déjà dans la course. Quant à découvrir de nouveaux smartphones en profitant ? Il ne s’agit que d’une question de “jours” selon Qualcomm. Voire d'heures…