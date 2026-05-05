Le smartphone d’OpenAI arrive bien plus tôt que prévu, voici les specs que l’on connaît

Le smartphone d'OpenAI prend forme plus vite que prévu. Un analyste réputé dévoile une puce MediaTek sur mesure et un calendrier de production avancé. La firme semble vouloir s'imposer sur le marché des appareils IA avant tout le monde.

Les grandes entreprises technologiques cherchent toutes à proposer leur propre appareil IA depuis l'explosion de l'intelligence artificielle générative. Google mise sur ses Pixel, Apple intègre ses modèles directement dans l'iPhone. OpenAI avait annoncé vouloir lancer plusieurs appareils physiques en 2026, dont un stylo connecté et des écouteurs. La firme de Sam Altman voulait ainsi franchir le cap du hardware et sortir de son terrain logiciel habituel.

Le projet de smartphone s'est précisé il y a quelques jours à peine. Les premières rumeurs évoquaient déjà un partenariat avec MediaTek ou Qualcomm pour concevoir la puce de cet appareil. Désormais, un nouveau point de situation change la donne sur le calendrier et les composants retenus.

https://x.com/mingchikuo/status/2051523855286776034

OpenAI accélère son entrée dans le hardware avec un smartphone IA prévu pour 2027

Selon Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, OpenAI vise une production de masse de son smartphone dès le premier semestre 2027, bien plus tôt qu'anticipé. MediaTek s'imposerait face à Qualcomm pour fournir le processeur. La puce retenue serait une version personnalisée du Dimensity 9600, gravée sur le nœud N2P de TSMC. Ce composant est attendu pour la seconde moitié de 2026. L'objectif affiché n'est pas la performance brute, mais l'efficacité sur les tâches d'intelligence artificielle. Kuo cite aussi la volonté d'OpenAI de renforcer sa position dans la catégorie des appareils agents, et d'appuyer un éventuel appel public à l'épargne.

La puce intégrerait deux processeurs dédiés à l'IA, capables de gérer plusieurs tâches simultanément sans se marcher dessus. Le composant photo serait le point fort de l'ensemble, avec un traitement d'image amélioré pour analyser et comprendre l'environnement en temps réel. La mémoire vive et le stockage passeraient aux standards les plus récents du marché. Des protections avancées des données viendraient compléter le tableau, du même niveau que celles intégrées aux smartphones Pixel de Google.

Ming-Chi Kuo estime que les livraisons cumulées sur 2027 et 2028 pourraient atteindre 30 millions d'unités. Un objectif ambitieux pour un constructeur sans expérience dans le hardware mobile. OpenAI n'a fait aucune déclaration officielle sur ce projet à ce stade.