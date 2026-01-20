OpenAI va dévoiler son premier appareil propulsé par ChatGPT d’ici quelques mois

Le directeur des affaires internationales d'OpenAI a laissé glisser une fenêtre de sortie pour le tout premier appareil de la firme. Bien que l'on ne sache pas encore exactement de quoi il s'agit, on sait que celui-ci aura pour but de propulser ChatGPT dans le monde physique.

Une chose est sûre : OpenAI s'apprête à lancer son tout premier appareil physique. Reste à déterminer de quoi il s'agit. Pour l'heure, les rumeurs annoncent que l'entreprise pourrait lancer jusqu'à trois objets connectés cette année. Parmi eux, un stylo connecté capable de convertir n'importe quelle prise de note en prompt pour ChatGPT. Mais il est également question d'écouteurs censés concurrencer directement les AirPods, là encore, on l'imagine, reliés à ChatGPT.

Il est donc désormais de notoriété commune que tous ces appareils seront dévoilés cette année, mais personne ne s'est encore risqué à deviner quand. C'est finalement Chris Lehane, le directeur des affaires internationales chez OpenAI, qui a vendu la mèche lors du World Economic Forum, en Suisse. D'après lui, le premier appareil de la firme sera présenté au grand public d'ici la seconde moitié de l'année. Du moins, il l'espère.

Voici quand OpenAI va présenter son premier appareil boosté à ChatGPT

Lors de son intervention, Chris Lehane a en bien précisé que ledit appareil était “bien parti” pour être présenté lors du second semestre. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un report en interne, qui plus est pour un premier produit désormais très attendu. En outre Chris Lehane a conclu en indiquant que plus d'informations seront partagées “bien plus tard dans l'année”. Il va donc falloir s'armer d'encore un peu de patience.

Quoiqu'il en soit, ce projet ne date pas d'hier. C'est en 2024 qu'OpenAI commence à réfléchir sérieusement à la production d'un appareil IA, peu après avoir racheté la startup de Jony Ive, ancien chef du design chez Apple. Depuis, de nombreuses rumeurs ont circulé, notamment à propos de la fiche technique des hypothétiques écouteurs, qui intégreraient un puce Exynos 2 nm fabriquée par Foxconn.

Source : Axios