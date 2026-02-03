Le Samsung Galaxy S26 plus puissant que l’iPhone 17 ? Voici ce que dit un récent benchmark

Alors que les Galaxy S26 de Samsung ne sont pas encore sortis, un benchmark montre ce que le processeur Exynos 2600 a dans le ventre. À quoi s'attendre face à l'iPhone 17 d'Apple ?

L'échéance approche. Samsung se prépare à dévoiler sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S26. Mais à moins de n'avoir ouvert aucun site Tech pendant les derniers mois, vous connaissez presque tout ce qu'il y a à savoir sur les appareils. Par exemple qu'ils seront équipés du nouveau processeur fabriqué par le géant sud-coréen : l'Exynos 2600. Sur le papier, il promet des performances élevées. Dans les faits, les précédentes tentatives de se passer des Snapdragon de Qualcomm ne se sont pas très bien passées.

Pour en avoir le cœur net, il faut attendre les premiers tests. Et ça tombe bien, Geekbench vient justement de publier les résultats du Galaxy S26 standard. Au passage, ils permettent de confirmer la présence de 12 Go de mémoire RAM au sein du smartphone. Une bonne nouvelle dans un monde où l'explosion du prix des composants faisait craindre une régression à ce niveau. Maintenant, que nous dit le benchmark ?

Le processeur Exynos 2600 des Galaxy S26 n'a pas à rougir face à l'A19 de l'iPhone 17

Après les tests de la version 6.5.0 de Geekbench, les scores obtenus sont les suivants : 3 336 points en mono-cœur et 11 369 en multi-cœur. Pour mettre ces nombres en perspectives, rappelons ceux de l'iPhone 17 standard avec sa puce A19 : 3 626 et 9 240 points respectivement. En théorie, le Galaxy S26 devrait être globalement plus performant que l'iPhone 17. Voilà qui rassure après des premiers résultats peu encourageants pour l'Exynos 2600.

Restons tout de même modérés. On sait que les scores aux divers benchmarks donnent simplement une indication. Les performances du smartphone doivent être prises dans leur ensemble, lors d'un usage classique quotidien. Obtenir un score élevé ne sert à rien si le reste des composants est à la traîne par exemple. Même chose pour la gestion de la chaleur, qui peut entraîner une limitation de la puissance du mobile. Nous serons fixés rapidement : Samsung devrait présenter les Galaxy S26 le 25 février 2026.

Source :Geekbench