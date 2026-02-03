Des pirates ont utilisé Notepad++ pour espionner les utilisateurs pendant 6 mois

Le célèbre éditeur de texte Notepad++ a subi une cyberattaque permettant aux pirates d'espionner ses utilisateurs pendant environ 6 mois. Comment ont-ils fait et qui a été ciblé ?

Parmi les nombreux logiciels gratuits disponibles pour nos ordinateurs, il y en a dont les noms sont connus même de celles et ceux qui ne s'en servent pas. Par exemple Notepad++. Déjà parce qu'il a eu la bonne idée de s'appeler presque comme le programme Notepad de Windows (Bloc-Notes dans la langue de Molière), mais aussi grâce à sa qualité. Comme son nom l'indique, c'est une version plus poussée du logiciel dont il s'inspire, permettant entre autres d'écrire du code avec le support de plusieurs langages de programmation.

Malheureusement, ce n'est pas de ça dont il est question ici. Selon son créateur, Notepad++ a été piraté et exploité pendant des mois pour espionner certains utilisateurs. La cyberattaque date de juin 2025. Les hackers ciblent l'hébergeur du logiciel pour rediriger le trafic des victimes vers des serveurs sous leur contrôle. Une fausse mise à jour de Notepad++ est alors déployée, lançant en réalité l'installation d'un malware. Ce dernier aurait donné accès au clavier de la personne infectée.

Notepad++ a été piraté, le programme a permis l'espionnage des utilisateurs

En septembre 2025, 2 mois après l'attaque, les pirates perdent enfin l'accès au serveur attaqué. Mais ça ne les arrête pas puisqu'ils conservent les identifiants permettant de se connecter à ses services internes. Il faut attendre le 2 décembre 2025 pour que tout soit de nouveau sous contrôle. Autrement dit, on estime que l'exploitation de la faille, et donc de l'espionnage, a duré environ 6 mois.

Lire aussi – Windows 11 : Paint et le Bloc-notes gagnent encore en puissance grâce à cette panoplie de fonctions inédites

Rassurez-vous : normalement, vous n'avez pas été touché. Les chercheurs en cybersécurité pensent que l'attaque provient “d'un groupe parrainé par l'État chinois“. Ce dernier a été très sélectif sur ses victimes, privilégiant des cibles industrielles précises. De son côté, le développeur de Notepad++ a changé d'hébergeur et renforcé la sécurité du logiciel, notamment sur la partie servant aux mises à jour. Au cas où, assurez-vous d'être sous la version 8.8.9 ou ultérieure.