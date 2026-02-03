C’est officiellement la fin pour ce smartphone Samsung ultra populaire, il va falloir changer

La rumeur courait ces derniers jours qu'un smartphone premium de Samsung venait de recevoir sa dernière mise à jour de sécurité. Le constructeur coréen a finalement confirmé l'information via son bulletin accompagnant le déploiement de la mise à jour de sécurité de février.

Samsung Galaxy S21

Le temps passe et avec lui, les smartphones deviennent obsolètes. Si Samsung s'est largement amélioré de ce ce côté-là ces dernières années, ses smartphones les plus anciens n'avaient, dès le départ, droit qu'à une vie relativement limitée avec 5 ans de mises à jour de sécurité. Aussi, on sentait la sentence arriver pour le Galaxy S21, sorti en 2021. Le mois dernier, ce dernier a reçu une mise à jour corrigeant plusieurs bugs et autres vulnérabilités. Pour beaucoup, il s'agissait de la dernière.

Mais il fallait attendre encore un peu pour en avoir le cœur net. C'est désormais chose faite. Samsung vient de déployer la mise à jour de février sur ses smartphones compatibles. Comme à chaque fois, le constructeur accompagne l'update d'un petit bulletin annonçant les changements apportés. Or, cette fois, le bulletin fait également mention de plusieurs smartphones qui ne recevront plus de mise à jour de sécurité à partir de maintenant. On vous laisse deviner desquels il s'agit.

Sur le même sujet — Si vous possédez un de ces Samsung Galaxy, préparez-vous à recevoir cette mise à jour surprise du Play Store

Ce smartphone premium Samsung est désormais obsolète

C'en est donc fini pour les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, qui ont bel et bien reçu leurs derniers correctifs le mois dernier. Ces derniers avaient déjà reçu leur dernière mise à jour majeure l'année dernière, en recevant une version stable d'Android 15, conformément aux 4 ans de mises à jour Android promis par Samsung au moment du lancement. Aujourd'hui, c'est donc au tour des updates de sécurité d'arriver à terme.

Bien sûr, votre smartphone reste parfaitement utilisable en l'état, il ne va pas se transformer en brique du jour au lendemain. En revanche, il est désormais complètement exposé aux attaques de pirates qui pourront profiter des failles vacantes pour subtiliser vos données personnelles, voire s'en prendre aux éléments les plus sensibles tels que votre compte en banque. Si vous ne comptez pas changer de smartphone dans l'immédiat, on vous conseille donc de faire très attention à ce que vous télécharger à partir de maintenant.


