L’iPhone pliable d’Apple pourrait bien copier Samsung sans complexe

Une fuite relance les spéculations sur un futur iPhone pliable. Apple envisagerait un modèle à clapet qui ressemble étrangement au Galaxy Z Flip. Si cela se confirme, l’effet choc est garanti.

Galaxy Z

Les téléphones pliants ne sont plus une curiosité technologique. Depuis 2019, Samsung a réussi à imposer ses Galaxy Z Fold et Z Flip comme des références sur ce segment. De son côté, Apple reste en retrait. Aucune annonce officielle, aucun prototype public, mais plusieurs fuites laissent penser que la marque travaille en secret sur différents concepts d’iPhone pliants. En octobre 2025, une fuite évoquait trois modèles distincts, dont un au format clapet qui ne serait attendu qu’en 2028.

Mais ce calendrier pourrait évoluer. Une nouvelle fuite rapportée par Mark Gurman, journaliste bien informé de Bloomberg, indique qu’Apple étudierait déjà activement ce format à clapet. Le projet en serait encore au stade de développement. Il viendrait compléter le premier iPhone pliable de type livre, attendu dès septembre 2026. Plus compact et pliable verticalement, ce modèle répondrait aux critiques sur la taille des iPhone récents. Ces derniers sont souvent jugés peu pratiques à glisser dans une poche.

Un iPhone à clapet inspiré du Galaxy Z Flip serait en développement chez Apple

Apple prévoirait de lancer son premier iPhone pliable en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro. Si l’accueil est positif, d’autres formats suivraient, notamment un iPhone à clapet compact. Le design serait proche des Galaxy Z Flip 7 actuels, avec un grand écran intérieur et un écran secondaire externe. Samsung affine cette formule depuis plusieurs générations, mais certains points restent critiqués. Le pli reste visible, l’autonomie est jugée moyenne et l’épaisseur reste importante. La marque à la pomme chercherait à corriger ces limites avec une charnière plus discrète et un appareil plus fin.

Le futur iPhone à clapet pourrait miser sur des composants exclusifs. La puce Apple Silicon et l’intégration avec iOS resteraient des atouts clés. Apple pourrait aussi se démarquer par une gestion logicielle plus fluide que sur Android. Mais le prix jouera un rôle décisif. Dans un contexte économique tendu, un smartphone premium devra justifier chaque euro dépensé. Pour convaincre, la firme devra faire mieux que Samsung, même si le concept existe déjà depuis plusieurs années.


