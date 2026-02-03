AirPods Pro 3 : ce code fracasse le prix des excellents écouteurs pour quelques heures seulement !

Les récents écouteurs haut de gamme d’Apple passent à prix cassé pour la fin des soldes, mais il va falloir faire vite ! Normalement en vente à 249 €, ils passent à seulement 214 € avec le code 15DES129. Vite !

AirPods Pro 3

Vous cherchez des écouteurs avec une qualité sonore et une réduction de bruit active sans faute ? 3 ans après la sortie des Pro 2, Apple a dévoilé les récents AirPods Pro 3 qui offrent une expérience irréprochable.

Après 4 semaines de promotions intenses, les soldes se terminent aujourd’hui. Durant quelques heures, vous pouvez encore profiter de belles offres et vous offrir les AirPods Pro 3 à prix cassé. Cdiscount les propose actuellement à 229 € au lieu de 249 €. Et avec le code 15DES129, vous avez 15 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter le prix des écouteurs à 214 € seulement !

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Pro 3 ?

Sortis en septembre 2025, les AirPods Pro 3 franchissent un nouveau cap grâce à des améliorations majeures. On retrouve dorénavant un capteur de fréquence cardiaque qui vous permet aussi de suivre en temps réel les calories dépensées durant vos pratiques sportives.

Grâce à l’application Forme, vous pouvez suivre une cinquantaine d’exercices différents. Et avec à l’assistant vocal, vous disposez d’un accompagnement pendant vos activités pour vous guider et réussir à atteindre vos objectifs.

La réduction de bruit active est par ailleurs 2 fois plus efficace que la précédente génération. La qualité audio a également été améliorée grâce à une nouvelle architecture acoustique. De plus, le design a été revu pour vous offrir un confort optimal et une meilleure tenue dans les oreilles.

Enfin, les AirPods Pro 3 sont dotés de la traduction et de l’interprétation vocale instantanée. Vous pourrez ainsi échanger avec des personnes parlant une langue différente partout dans le monde. Grâce à une autonomie pouvant atteindre les 8 heures d’écoute avec ANC et jusqu’à 10 heures en mode transparence, vous pouvez profiter de vos écouteurs toute la journée.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Le Samsung Galaxy S26 plus puissant que l’iPhone 17 ? Voici ce que dit un récent benchmark

Alors que les Galaxy S26 de Samsung ne sont pas encore sortis, un benchmark montre ce que le processeur Exynos 2600 a dans le ventre. À quoi s’attendre face à…

Play Store : mais quelle est donc cette mystérieuse application que personne ne peut télécharger ?

Il y a quelques jours, une nouvelle application est apparue sur le Play Store. Jusqu’ici, rien d’anormal, si ce n’est pour un détail important : il est parfaitement impossible de…

Une console Asus ROG Xbox Ally X avec 64 Go de RAM ? C’est possible, la preuve

Un bricoleur habitué des soudures a fait passer sa console portable Asus ROG Xbox Ally X de 24 à 64 Go de RAM. L’opération s’est bien déroulée, mais à quoi…

C’est officiellement la fin pour ce smartphone Samsung ultra populaire, il va falloir changer

La rumeur courait ces derniers jours qu’un smartphone premium de Samsung venait de recevoir sa dernière mise à jour de sécurité. Le constructeur coréen a finalement confirmé l’information via son…

Apple n’abandonne pas votre vieil iPhone : une avalanche de mises à jour débarque pour les anciens OS

Apple est assurément tourné vers l’avenir : la marque prépare activement son entrée dans l’ère de l’intelligence artificielle avec iOS 27, la prochaine version de son système d’exploitation. Mais la marque…

La Switch est la console la plus vendue de tous les temps pour Nintendo, toute catégorie confondue

Voilà des années qu’on attendait que la nouvelle tombe, c’est désormais chose faite. Dans son dernier bilan financier, Nintendo a annoncé que la Switch première du nom vient de dépasser…

L’iPhone pliable d’Apple pourrait bien copier Samsung sans complexe

Une fuite relance les spéculations sur un futur iPhone pliable. Apple envisagerait un modèle à clapet qui ressemble étrangement au Galaxy Z Flip. Si cela se confirme, l’effet choc est…

Des pirates ont utilisé Notepad++ pour espionner les utilisateurs pendant 6 mois

Le célèbre éditeur de texte Notepad++ a subi une cyberattaque permettant aux pirates d’espionner ses utilisateurs pendant environ 6 mois. Comment ont-ils fait et qui a été ciblé ? Parmi…

Google Home bétonne ses capacités d’automatisation et corrige le défaut le plus agaçant des caméras

De l’amour à la haine il n’y a qu’un pas, et Google Home l’expérimente régulièrement. Parallèlement aux nombreuses frictions, le géant de la tech s’échine à améliorer l’expérience utilisateur en…

Les nouveaux HUAWEI FreeClip 2 sont faits pour les sportifs (et ils sont à -30€)

HUAWEI lance les FreeClip 2 en France à 199,99€. Ces écouteurs ouverts sont parfaits pour les sportifs avec leur format qui laisse entendre l’environnement, leur résistance IP57 et leur autonomie…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.