Ça se confirme, Samsung va équiper le Galaxy S26 Pro d’une puce de sa conception

Le Galaxy S26 Pro vendu en Europe sera équipé d'une puce Exynos 2600 fabriquée par Samsung plutôt qu'un SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Depuis plusieurs semaines, les rapports indiquant que Samsung serait prêt à équiper ses Galaxy S26 d'une puce Exynos 2600 maison sur le marché européen s'intensifient. SamMobile vient ajouter une pièce dans la machine et assure avoir pu accéder à des preuves indiquant que le Galaxy S26 Pro embarquera bien le nouveau SoC haut de gamme de Samsung.

Pour rappel, le Galaxy S26 Pro devrait constituer le modèle le plus abordable de la prochaine génération de smartphones premium de la marque. Il remplacera donc le Galaxy S25. Mais il s'agit avant tout d'un changement de nomenclature. Le Galaxy S26 Pro devrait être le successeur direct du Galaxy S25 et conserver son format compact et des caractéristiques équivalentes.

L'Exynos 2600, bonne ou mauvaise nouvelle pour le Galaxy S26 Pro ?

La source explique que le Galaxy S26+ devrait lui aussi disposer d'une puce Exynos 2600. Selon les bruits de couloir, Samsung avait décidé de supprimer ce modèle à partir de l'année prochaine, de loin le moins populaire, pour laisser de la place au Galaxy S26 Edge. Mais face aux ventes pas aussi bonnes qu'espéré du Galaxy S25 Edge, le constructeur aurait rétropédalé et lancé le développement d'un Galaxy S26+. Le média ne donne aucune indication quant à la puce qui propulsera les Galaxy S26 Edge et Galaxy S26 Ultra chez nous.

La présence d'un SoC Exynos sur les smartphones haut de gamme de Samsung est souvent un mauvais signe. La division semi-conducteur du groupe sud-coréen a pris du retard sur la concurrence ces dernières années, notamment sur la consommation énergétique et la production de chaleur de ses puces. Mais avec le passage à une gravure en 2 nm, on peut espérer que Samsung ait retrouvé des couleurs à ce niveau avec l'Exynos 2600.

La conception de la puce serait à un stade avancé et Samsung aurait déjà atteint son objectif de rendement pour lancer la production de masse du composant. De premiers benchmarks de l’Exynos 2600 laissent entrevoir des performances similaires à celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, mais il faudra attendre des tests plus complets sur des produits commercialisés pour en avoir le cœur net.