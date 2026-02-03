Play Store : mais quelle est donc cette mystérieuse application que personne ne peut télécharger ?

Il y a quelques jours, une nouvelle application est apparue sur le Play Store. Jusqu'ici, rien d'anormal, si ce n'est pour un détail important : il est parfaitement impossible de la télécharger, peu importe l'appareil sur lequel on se trouve. Il se peut que l'on ait déjà une réponse à ce mystère.

En théorie, lorsqu'une application se retrouve sur le Play Store, c'est qu'elle est prête à être utilisée par ceux qui la téléchargent. Mais il y a toujours une exception à la règle. Le 27 janvier dernier, Google a publié une nouvelle application baptisée Desktop Camera sur son store. Rien à signaler au premier abord, si ce n'est une description particulièrement floue qui ne veut pas dire grand-chose. Le mystère démarre lorsque l'on tente de la télécharger.

En cliquant sur le bouton Installer, le Play Store indique que “cette application ne peut être installée sur aucun appareil”. Vous aurez beau essayer sur un smartphone flambant neuf ou une tablette, il vous sera impossible d'utiliser cette étrange application. Alors, s'agit-il d'une erreur de Google ? Probablement pas. En réalité, il y a de grandes chances que la firme s'y soit simplement prise un peu trop en avance.

Pourquoi vous ne pouvez pas installer cette application du Play Store

Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut remonter un petit en arrière. À l'été 2025, on apprend que Google prépare la fusion de ses deux systèmes d'exploitaiton, ChromeOS et Android. Est censée en résulter une expérience beaucoup plus fluide sur PC, directement inspirée d'Android, comme nous l'ont montré des captures d'écran ayant récemment fuitées. Or, les images publiées sur la page de Desktop Camera montrent juste une interface très proche de ce que sera le prochain ChromeOS.

On y retrouve les icônes d'application rangées au centre du launcher en bas ainsi que les réglages et divers icônes d'état sur le côté. De plus, le simple nom Desktop Camera (littéralement “caméra de bureau”) semble révéler en lui-même la nature de l'application. Il s'agit vraisemblablement d'une application pour PC, destinée à contrôler la webcam de ce dernier. Autrement dit, il y a de fortes chances que Google est simplement publié l'application un peu trop tôt, en attendant le lancement du nouveau ChromeOS. On ne devrait donc pas tarder à pouvoir l'utiliser, à condition de posséder un PC compatible.