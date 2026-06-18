Galaxy A56 : ces 250 € de remise font fondre le prix du smartphone de Samsung, c’est une affaire !

À la base, le Galaxy A56 est le smartphone de milieu de gamme de Samsung. Mais grâce à une double promotion, vous pourrez le trouver à moins de 300 euros avec 256 Go de stockage sur le site AliExpress. Il se place donc comme un concurrent sérieux dans la catégorie des entrées de gamme.

Samsung Galaxy A56

Le géant coréen Samsung a la particularité, contrairement à Apple, de proposer une très large gamme de smartphones qui se renouvelle chaque année. Ainsi, vous trouverez aussi bien sur le site officiel de la marque des modèles à plus de 2000 euros que des téléphones à moins de 200 euros.

Le Galaxy A56 a été conçu comme un smartphone de milieu de gamme puisqu’il est en vente pour 552,05 € dans sa version 256 Go de stockage. Pour ce prix, vous avez un look premium mais aussi et surtout des caractéristiques qui en font un smartphone performant et durable.

La bonne nouvelle du jour, c’est que vous pouvez le trouver pour bien moins cher en ce moment sur AliExpress. En effet, il est affiché à 326,37 €. Et avec le code PHDFRS30, vous pouvez avoir 30 € de réduction supplémentaire dans le panier. Le smartphone passera donc à 296,37 €, soit plus de 250 € de remise !

Par contre attention, ce code promo est à quantité limitée. Alors pour éviter de passer à côté de cette excellente affaire, on vous conseille de ne pas tarder.

Galaxy A56 : le smartphone Samsung chute à moins de 300 euros !

Le Samsung Galaxy A56 est un smartphone 5G équipé d’une puce Exynos 1530 à la fois puissante et conçue pour tirer le meilleur de l’intelligence artificielle. Cette puce est accompagnée de 8 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 256 Go. C’est donc une configuration solide qui offre une expérience fluide, même en cas d’utilisation intensive. Le smartphone dispose en outre d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45W.

En ce qui concerne l’écran, on profite d’une belle dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, pour la partie photo, le Galaxy A56 est équipé d’un module trois capteurs à l’arrière: un grand-angle 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un capteur macro 5 MP. Et à l’avant, vous disposez d’un capteur selfie 12 MP.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Gemini se met aussi aux bulles sur Android 17, de quoi ravir les adeptes du multitâche sur smartphone

Lors de sa conférence Google I/O, le géant de Mountain View a annoncé une petite révolution – notamment « agentique » – pour Gemini. Et l’entreprise poursuit ses efforts pour rendre son…

Smartphones : n’achetez surtout pas ces coques de protection, elles ne sont pas aussi efficaces que vous le pensez

Séduisantes sur le papier, les coques antibactériennes ne sont pas forcément les plus efficaces pour vous protéger contre les microbes. Cette bonne vieille méthode reste encore la meilleure option, en…

Cette exoplanète rôtie par son étoile fait avancer la science, malgré elle

Comme toute Jupiter chaude, l’exoplanète HD 80606 b voit sa température grimper dès qu’elle frôle son étoile. Mais cette géante gazeuse est en réalité un monde bien plus extrême que…

Pixel 10 Pro : le flagship de Google est à moins de 700 € avec un Google TV Streamer et un support de smartphone Pixelsnap offerts

Boulanger cumule les offres intéressantes sur le Google Pixel 10 Pro. Plus de 200 euros de réduction, 2 cadeaux, 6 mois d’assurances offerts, vous allez être gâté. Dans cet article,…

GTA 6 : on connaît enfin la date des précommandes et elle est imminente !

Treize ans : c’est le nombre d’années qu’il aura fallu pour que GTA 6 sorte enfin. Ce jeu est déjà, avant même sa sortie, un véritable phénomène mondial, au point qu’on…

Le DJI Mini 4K perd plus de 110 € : le drone ultra léger profite d’une remise de 37 %

Le DJI Mini 4K passe à moins de 190 € chez Amazon, grâce aux offres du Prime Day en avant-première. La baisse de prix est d’environ 37 % par rapport…

Porsche tranche enfin sur l’avenir de sa 911, et les puristes vont adorer

Depuis des années, les fans de la 911 tremblaient à l’idée de voir leur bolide culte passer à l’électrique. Le nouveau patron de Porsche vient enfin de les rassurer en…

Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur avec auto-nettoyage est à moitié prix chez Amazon

Amazon baisse fortement le prix du Dreame H12 Pro Ultra à l’approche du Prime Day. L’aspirateur laveur est actuellement à moitié prix, et passe à seulement 158 €, au lieu…

Sans Jupiter, vous n’auriez jamais pu lire ce titre : voici comment la géante a sauvé la Terre de la stérilité

Grâce à la Terre, on connaît la recette de la vie. Parmi les ingrédients clés nécessaires à sa formation figurent notamment l’azote et le phosphore. Mais quel processus cosmique a…

DJI Osmo Pocket 3 : avec ce code promo, la caméra chute à seulement 290 €, vite !

La caméra stabilisée Osmo Pocket 3 de DJI est la solution parfaite pour filmer vos voyages ou vos souvenirs de famille. Elle vous fera de magnifiques images quelque soit les…