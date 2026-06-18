Galaxy A56 : ces 250 € de remise font fondre le prix du smartphone de Samsung, c’est une affaire !

À la base, le Galaxy A56 est le smartphone de milieu de gamme de Samsung. Mais grâce à une double promotion, vous pourrez le trouver à moins de 300 euros avec 256 Go de stockage sur le site AliExpress. Il se place donc comme un concurrent sérieux dans la catégorie des entrées de gamme.

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Le géant coréen Samsung a la particularité, contrairement à Apple, de proposer une très large gamme de smartphones qui se renouvelle chaque année. Ainsi, vous trouverez aussi bien sur le site officiel de la marque des modèles à plus de 2000 euros que des téléphones à moins de 200 euros.

Le Galaxy A56 a été conçu comme un smartphone de milieu de gamme puisqu’il est en vente pour 552,05 € dans sa version 256 Go de stockage. Pour ce prix, vous avez un look premium mais aussi et surtout des caractéristiques qui en font un smartphone performant et durable.

La bonne nouvelle du jour, c’est que vous pouvez le trouver pour bien moins cher en ce moment sur AliExpress. En effet, il est affiché à 326,37 €. Et avec le code PHDFRS30, vous pouvez avoir 30 € de réduction supplémentaire dans le panier. Le smartphone passera donc à 296,37 €, soit plus de 250 € de remise !

Par contre attention, ce code promo est à quantité limitée. Alors pour éviter de passer à côté de cette excellente affaire, on vous conseille de ne pas tarder.

Galaxy A56 : le smartphone Samsung chute à moins de 300 euros !

Le Samsung Galaxy A56 est un smartphone 5G équipé d’une puce Exynos 1530 à la fois puissante et conçue pour tirer le meilleur de l’intelligence artificielle. Cette puce est accompagnée de 8 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 256 Go. C’est donc une configuration solide qui offre une expérience fluide, même en cas d’utilisation intensive. Le smartphone dispose en outre d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45W.

En ce qui concerne l’écran, on profite d’une belle dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, pour la partie photo, le Galaxy A56 est équipé d’un module trois capteurs à l’arrière: un grand-angle 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un capteur macro 5 MP. Et à l’avant, vous disposez d’un capteur selfie 12 MP.