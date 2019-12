Le Reno 3 d’Oppo serait plus puissant que son grand-frère le Reno 3 Pro, selon AnTuTu

Le Reno 3 serait plus puissant que le Reno 3 Pro selon AnTuTu. Les deux smartphones d’Oppo, officialisé hier, ont été testés dans la foulée de leur présentation avec l’application de benchmark. Et, surprise, le Reno 3 surpasse sa déclinaison Pro d’une courte tête, notamment dans les tests dédiés aux CPU et aux GPU.

Le lendemain de Noël, Oppo a présenté deux nouveaux smartphones. Leur identité n’était pas une surprise : il s’agissait des Reno 3 et Reno 3 Pro. Ils sont tous deux équipés de chipsets compatibles 5G. Mais ce n’est pas le même composant qui anime chacun des deux smartphones. Le Reno 3 profite du Dimensity 1000L de MediaTek et le Reno 3 Pro dispose du Snapdragon 765G de Qualcomm.

Le Dimensity 1000L (MT6885Z), gravé en 7 nm, est équipé de 4 Cortex-A77 cadencés à 2,2 GHz et 4 Cortex-A55 cadencés à 2 GHz. Son processeur graphique est un ARM Mali-G77 MC7. Le Snapdragon 765G, lui aussi gravé en 7 nm, est un octo-core avec 1 Kryo 475 Prime (dérivé du Cortex-A76) cadencé à 2,4 GHz, 1 Kryo 475 Gold (dérivé aussi du Cortex-A76) cadencé à 2,2 GHz et de 6 Kryo 475 Silver (dérivé du Cortex-A55) cadencés à 1,8 GHz. Son GPU est un Adreno 620.

Suite à leur officialisation, les deux smartphones ont été testés sur l’application de benchmark AnTuTu qui relève des scores dans quatre domaines : les processeurs applicatifs, le processeur graphique, la mémoire vive et l’interface utilisateur. Les résultats de ces tests ont été postés sur le portail de microblogging chinois Weibo. La note obtenue par le Reno 3 atteint 337669 points. Et celle du Reno 3 Pro n’est que de 320822 points. Ce dernier, vendu pourtant quelques centaines de yuans plus chers (à configuration identique), est donc moins performant.

23 % plus puissant sur les tests des CPU

Dans le détail du score, le Reno 3 surclasse sa déclinaison Pro sur les tests liés aux processeurs applicatifs (+23 %) et au processeur graphique (+5 %), tandis que le Reno 3 Pro devance son petit frère dans les tests liés à l’interface utilisateur (+28 %). Dommage, ces derniers tests sont ceux qui pèsent le moins lourd dans le score final. Côté gestion de la RAM, la différence est négligeable, sous-entendant que les deux smartphones testés disposent du même volume de mémoire vive. Pour rappel, les deux téléphones se déclinent en version 8 Go et 12 Go de RAM.

Comment expliquer donc cette différence ? D’abord, le Dimensity de MediaTek s’appuie sur des processeurs « BIG » moins rapides, mais plus récents et plus nombreux (il y en a quatre et non deux). Ensuite le Dimensity profite de cœurs « little » plus rapides. En outre, le processeur graphique est lui aussi plus récent. La récence est un élément important pour profiter au mieux des nouveaux jeux d’instruction d’ARM. Faut-il dénigrer le Reno 3 Pro pour autant ? Non. D’abord parce que les tests AnTuTu n’offrent qu’une vision partielle des capacités d’un smartphone (et le score sur l’interface montre que certaines optimisations ont été réalisées par Qualcomm en termes de fluidité). Ensuite parce qu’AnTuTu n’aborde ni le coprocesseur de traitement des images ni le modem des deux téléphones. Et là aussi, Qualcomm a certainement son mot à dire.

Source : Gizchina