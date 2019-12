Realme lance les Buds Air : encore une copie des AirPods d’Apple !

Realme vient de lever le voile sur les Buds Air, des nouveaux écouteurs sans fil très inspirés des fameux AirPods d’Apple. Compatibles avec Google Assistant, les écouteurs se distinguent par leur prix de vente de seulement 50€. On fait le point sur ce nouveau challenger.

Le marché des écouteurs sans fil est actuellement inondé de clones plus ou moins réussis des AirPods, qui restent les leaders incontestés du secteur avec plus de 50% des parts. Parmi les alternatives les plus populaires, on trouve les Freebuds de Huawei ou encore les Galaxy Buds de Samsung. C’est maintenant au tour de la marque chinoise Realme de s’attaquer aux AirPods.

Les Buds Air reprennent presque à la lettre le design des AirPods classique. Sans surprise, les écouteurs sont accompagnés d’un boîtier de recharge sans fil arrondi. Là encore, on retrouve le même look que le boitier qui accompagne les AirPods. Un LED lumineux vert indique quand la recharge est en cours. Exactement comme chez Apple.

Pour convoquer le Google Assistant, il suffit d’appuyer longuement sur une zone tactile accessible sur les écouteurs. Realme assure que les écouteurs se connectent à votre smartphone en Bluetooth 5.0 dès que le boîtier est ouvert. La marque promet 120 ms de latence, comme pour les AirPods Pro, notamment grâce à l’intégration de sa puce R1. C’est presque la moitié de la latence moyenne constatée avec des écouteurs Bluetooth.

Côté autonomie, Realme promet 3 heures en écoute continue. De son côté, le boitier de recharge sans fil permet de profiter de 17 heures d’autonomie supplémentaires. C’est bien en deçà des performances offertes par les AirPods Pro (24 heures d’autonomie grâce au boîtier et jusqu’à 4 heures avec les écouteurs).

Lire également : Realme va s’attaquer aux Xiaomi Mi Band avec des bracelets connectés à bas prix

Date de sortie et prix des Buds Air

Les Buds Air sont disponibles en jaune, blanc et noir sur le marché indien depuis quelques jours. Les écouteurs sont vendus aux alentours des 50€, contre 150-200€ pour les AirPods classiques. Pour le moment, Realme n’a pas levé le voile sur une éventuelle date de sortie en Europe. On vous en dit plus dès que possible.