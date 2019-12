OnePlus 6 et 6T : Android 10 avec Oxygen OS 10.3.0 est disponible en version stable

Mise à jour du 27/12/2019 : une nouvelle mise à jour d’Oxygen OS destinée aux OnePlus 6 et OnePlus 6T commence d’être déployée, à en croire Android Police. Elle est numérotée 10.3.0. Elle est bien sûr basée sur Android 10, comme la précédente. Son objectif est triple. D’abord, améliorer certains services existants, comme la lecture d’empreinte digitale (nouvelle animation lors du déblocage), la photographie (amélioration des prises de vue) et la connectivité (amélioration du support des réseaux WiFi 5 GHz). Ensuite, elle inclut le patch de sécurité daté de novembre 2019 d’Android. Enfin, elle réintègre les options de « bien-être digital » qui avaient disparues. Notez aussi que quelques bugs ont été réparés.

Les OnePlus 6 et 6T reçoivent Android 10 en version stable. Fidèle à ses promesses, le constructeur a lancé le déploiement de la version finale en ce début de mois de novembre, quelques jours seulement après la bêta.

OnePlus avait annoncé au cours de sa conférence de présentation du OnePlus 7T Pro qu’Android 10 serait disponible en bêta sur les OnePlus 6 et 6T avant la fin du mois d’octobre, puis en version stable dès novembre. Le calendrier se déroule conformément à ce qui avait été prévu. Après la bêta d’Oxygen OS 10 le 21 octobre, la version stable est déjà là.

Les OnePlus 6 et 6T reçoivent la version finale d’Android 10

De nombreuses améliorations s’inscrivent au tableau des nouveautés. En plus des nouvelles fonctionnalités d’Android 10, cette mise à jour apporte une nouvelle interface utilisateur aux OnePlus 6 et 6T, un nouveau système de navigation par gestes, la personnalisation de la forme des icônes et de nouvelles options pour une meilleure confidentialité. Voici le changelog fourni par OnePlus.

Nouvelle interface utilisateur

Meilleur contrôle des autorisations d’accès à la localisation

Nouvelles options de personnalisation de l’interface

L’application SMS est maintenant capable de bloquer les spams en fonction de mots-clés spécifiques

Nouveau système de navigation par gestes

Nouvel « Espace de jeu » où vous pourrez retrouver tous vos jeux favoris

Nouvelle fonctionnalité « Smart Display » qui affiche des informations de manière intelligente selon le contexte (météo, calendrier, musique, etc.).

OnePlus 6 et 6T : comment installer Android 10 ?

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir suffisamment d’autonomie disponible

Allez dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Sélectionnez Mise à jour logicielle puis Rechercher une mise à jour

puis Si la mise à jour en OTA est disponible pour votre smartphone, vous n’aurez plus qu’à appuyer sur « Lancer la mise à jour »

Suivez les instructions à l’écran.

Enfin, OnePlus précise sur son forum que la mise à jour sera déployée par phases au cours des prochains jours afin de limiter la propagation d’éventuels bugs à grande échelle. C’est déjà le cas du OnePlus 6 qui présente des problèmes avec le lecteur d'empreintes, ce qui a conduit à une mise en pause temporaire du déploiement le temps de proposer un correctif. Ce dernier ne devrait pas tarder à venir. Ne manquez pas de ressayer régulièrement le processus de mise à jour.

Source : Android Police