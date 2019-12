Snapdragon 865 : il bat enfin le SoC Apple A13 dans un benchmark, il était temps !

Le Snapdragon 865 des smartphones de 2020 bat enfin la puce Apple A13 des iPhone de 2019 dans un benchmark. Et se révèle comparable dans d’autres. Un progrès car ces derniers temps les derniers SoC Qualcomm donnaient plutôt l’impression d’avoir près de deux générations de retard en termes de performances. L’écart semble bien se resserrer.

Une série de benchmarks indépendants réalisés par nos confrères d’Android Authority révèlent que l’écart de performances entre les dernières puces Qualcomm et Apple s’est bien resserré. Pendant longtemps, tous les benchmarks le montraient : les SoC les plus puissants du marché étaient de très loin ceux d’Apple. Le Snapdragon 855 sorti l’année dernière donnait des performances semblables à celles de la puce A11 de l’iPhone X / 8. D’autres tests, par exemple celui de Gears Today, montrent que les performances du Snapdragon 855 plus boosté restaient 50% inférieures à celles de l’Apple A13 Bionic de l’iPhone 11.

Un nouveau benchmark, cette fois-ci d’un smartphone sous Snapdragon 865, montre que Qualcomm est peut-être en train de réduire significativement l’écart de performances. En tout cas – précisons-le – dans des conditions contrôlées. Qualcomm a en effet fourni à une poignée de publications un appareil spécial « Reference Design ». Celui-ci tourne sous le Snapdragon 865, mais n’a pas pour but d’être commercialisé. Il sert simplement à montrer les capacités de la plateforme.

Qualcomm et Apple au coude à coude ?

Android Authority a d’abord utilisé la suite Speed Test GX 2.0 pour comparer les performances de ce Reference Design sous Snapdragon 865 avec les performances d’un iPhone 11 Pro Max. Le résultat n’est pas écrasant, mais il semble montrer enfin que Qualcomm peut faire mieux qu’Apple avec une génération de retard au lieu de deux. Le test CPU s’est ainsi terminé 8% plus vite sur le reference design. Cette petite victoire est néanmoins contrebalancée par des performances CPU inférieures chez Qualcomm : le test d’Android Authority s’est terminé en 14,5 secondes sur l’iPhone 11 Pro Max et en 16,9 secondes sur le reference design de Qualcomm.

Le site a également réalisé des comparaisons de tests Geekbench et AnTuTu. Dans le premier cas, l’iPhone 11 Pro Max reste bien devant avec 1330 en single core pour l’iPhone 11 Pro Max contre seulement 935 pour le reference design. En multi-core, on est au coude à coude avec 3450 pour le Snapdragon 865 contre 3480 pour l’Apple A13 Bionic. AnTuTu 8 met en revanche le Snapdragon 865 devant l’A13 avec un score de 540 000 contre 506 176. Notez néanmoins que l’iPhone 11 Pro Max obtient souvent en score nettement au-dessus, plus proche de 550 000 dans d’autres tests.

Lire également : iPhone -pourquoi Apple repousse encore l’adoption de l’USB type C

Le fait d’avoir des performances plus proches de celles des smartphones Apple renforce l’attractivité de l’écosystème Android. C’est aussi une bonne nouvelle pour la durée de vie des smartphones Android, puisque leurs performances mettent plus de temps à se retrouver réellement dépassées par un smartphone Apple.