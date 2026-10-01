Le récent DJI Mini 5 Pro passe à prix sacrifié, mais l’offre risque d’expirer très vite

Vous cherchez un drone pour réaliser des vidéos aériennes de haute qualité, et le DJI Mini 5 Pro vous fait de l’oeil ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez actuellement vous l’offrir à 533,35 € en cumulant le code lieu de 799 € grâce au code PHD60 avec le paiement PayPal. Mais attention, seuls les premiers arrivés pourront en profiter…

DJI Mini 5 Pro

Les vidéastes aguerris le savent, DJI est la marque incontournable pour les prises de vue aériennes. Le DJI Mini 5 Pro est un drone compact et haut de gamme. Alors qu’il est normalement en vente à 799 €, durant le Local Day qui se déroule du 1er au 7 octobre, vous pouvez vous l’offrir à petit prix sur AliExpress.

En effet, le géant du e-commerce le propose actuellement à 626,35€. C’est déjà une belle promotion, mais ça n’est pas tout ! Avec le code PHD60, vous bénéficiez de 60 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 566,35 €. Et avec le paiement PayPal, dès 299€ d’achat, vous avez en plus 33€ de réduction immédiate. Au final, le DJI Mini 5 Pro passe à 533,35 € seulement. C’est un excellent prix pour un modèle aussi perfectionné !

Le Local Day se déroule du 1er au 7 octobre, mais l’offre PayPal est réservé aux premiers arrivés. Profitez-en vite pour ne pas prendre le risque de passer à côté de ce bon plan. Pour rappel, voici les différents codes promo :

  • 2€ de remise dès 18€ d’achat : PHD02
  • 6€ de remise dès 45€ d’achat : PHD06
  • 12€ de remise dès 89€ d’achat : PHD12
  • 20€ de remise dès 159€ d’achat : PHD20
  • 30€ de remise dès 239€ d’achat : PHD30
  • 45€ de remise dès 355€ d’achat : PHD45
  • 60€ de remise dès 475€ d’achat : PHD60 

Quelles sont les caractéristiques du DJI Mini 5 Pro ?

Comme son nom l’indique, le DJI Mini 5 Pro est un drone compact qui a la particularité de peser moins de 250 grammes. Mais ne vous fiez pas à sa petite taille pour le juger, c’est une modèle haut de gamme capable de réaliser des vidéos de qualité professionnelle.

Il est doté d’un capteur grand format CMOS 1 pouce qui vous donne la possibilité de réaliser des vidéos en HDR 4K/60 ips et 4K/120 ips (pour les ralentis). La partie photo n’est pas en reste puisque vous pouvez faire des clichés avec une résolution de 50 MP. En outre, ce modèle peut faire des vidéos en vertical grâce à sa nacelle capable de pivoter à 225°.

Ce drone embarque par ailleurs une fonction ActiveTrack 360° améliorée qui vous permet de personnaliser des trajectoires et de profiter du suivi intelligent. Grâce à la détection d’obstacles omnidirectionnelle, vous pouvez filmer en toute sécurité, même de nuit.

Enfin, le DJI Mini 5 Pro dispose d’une excellente autonomie puisque vous profitez d’un temps de vol pouvant atteindre les 36 minutes. Et avec le stockage interne de 42 Go, vous pouvez stocker de nombreux contenus directement sur votre appareil.


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