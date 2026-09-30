Xiaomi Pad 7 : le prix de l’excellente tablette chute avec ce code, mais il n’y en aura pas pour tout le monde !

Les codes promo sont de retour sur AliExpress. C’est le bon moment pour vous équiper à prix cassé. Normalement en vente à… la Xiaomi Pad 7 passe à seulement 228,28 € en cumulant l’offre en cours avec le code PHD30 valable à partir de ce soir à minuit. C’est un prix sacrifié pour une tablette avec des caractéristiques premium !

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Le Local Day est de retour sur AliExpress. Du 1er au 7 octobre, le géant du e-commerce vous offre la possibilité de vous équiper à petit prix grâce à une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. Mais attention, ces codes sont à quantité limitée. Seuls les premiers arrivés peuvent en profiter. On vous conseille donc de préparer d’ores et déjà votre panier pour en profiter.

La marque Xiaomi s’est faite connaître en proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable. C’est le cas de la Xiaomi Pad 7, une excellente tablette normalement en vente à 481€ dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Mais durant le Local Day, son prix chute encore. En cumulant la promotion en cours avec le code PHD30, vous pouvez l’avoir à 228,28 € seulement. C’est un prix ultra canon à ne surtout pas manquer !

Voici la liste des codes à utiliser du 1er au 7 octobre sur AliExpress. Et pour les achats à partir de 299 €, lorsque vous payez par Paypal, vous avez en plus 33 € de réduction :

2€ de remise dès 18€ d’achat : PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat : PHD06

12€ de remise dès 89€ d’achat : PHD12

20€ de remise dès 159€ d’achat : PHD20

30€ de remise dès 239€ d’achat : PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat : PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat : PHD60

Xiaomi Pad 7 : cette tablette endurante et ultra puissante passe à petit prix

Affichée à 481€ à sa sortie, la Xiaomi Pad 7 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage passe à prix sacrifié durant le Local Day sur AliExpress. Et à seulement 228,28 €, c’est une affaire !

Cette tablette n’a rien à envier à des modèles bien plus chers. En effet, elle est dotée de caractéristiques haut de gamme qui vous offrent une expérience sans aucun ralentissement en toutes circonstances. Sous le capot, on retrouve une puissante puce Snapdragon 7+ Gen 3 gravée en 4nm couplée à 8 Go de RAM. Elle ne craint ni les applications gourmandes, ni les usages intensifs.

La Xiaomi Pad 7 est par ailleurs dotée d’un bel écran CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces. Grâce à sa définition de 3200 x 2136 pixels et son taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous pouvez profiter de contenus détaillés, contrastés et particulièrement fluides. Enfin, avecsa batterie XXL de 8850 mAh, vous profitez d’une belle autonomie pouvant atteindre les 20 heures d’utilisation en lecture vidéo.