Plus de 250 € en moins sur le prix du DJI Mini 5 Pro : cette offre s’achève bientôt

Une réduction de plus de 30% fait chuter le prix du DJI Mini 5 Pro sous la barre des 550 € sur AliExpress. Lancé à 799 €, ce drone compact doté d’un capteur de 1 pouce est ainsi beaucoup moins cher.

Profiter de l’offre sur le DJI Mini 5 Pro

Le DJI Mini 5 Pro a été lancé en septembre 2025 au prix conseillé de 799 €. Moins d’un an plus tard, AliExpress l’affiche à 615,40 € pendant ses promotions de la pré-rentrée. C’est déjà nettement plus accessible que le prix de référence, mais le code promo PHDFR70 réduit encore la facture de 70 €. Le drone passe ainsi à 545,40 €, ce qui correspond à une réduction totale de plus de 253 €.

Un grand capteur dans un drone qui tient dans la main

DJI a remplacé le capteur de 1/1,3 pouce de la génération précédente par un modèle CMOS de 1 pouce sur et 50 MP, avec une ouverture f/1,8. La caméra du DJI Mini 5 Pro capte ainsi davantage de lumière. Cet avantage se remarque lorsque l’éclairage naturel commence à faiblir, mais aussi dans les zones sombres d’un paysage.

Le drone est capable de filmer jusqu’en 4K à 120 images, ce qui permet d’avoir des ralentis fluides. Sa nacelle stabilise la caméra et peut pivoter sur 225°. De quoi offrir des prises de vue à différents angles, y compris à la verticale. C’est utile par exemple lorsque vous voulez cadrer tout un bâtiment et éviter une image rognée.

Le DJI Mini 5 Pro dispose également d’une détection omnidirectionnelle des obstacles grâce à un LiDAR orienté vers l’avant. Le drone peut ainsi mieux repérer son environnement lorsque la lumière baisse. La fonctionnalité ActiveTrack 360° se charge de suivre un sujet en le verrouillant dans le cadre de l’objectif pendant ses déplacements.

Le poids du DJI Mini 5 Pro est de 249 grammes et sa conception pliable facilite son transport dans un sac déjà pratiquement plein. Son autonomie monte jusqu’à 36 minutes avec une batterie. Il dispose également de 42 Go de stockage qui vous permettront de continuer à enregistrer même lorsqu’une carte microSD n’est pas à l’intérieur.