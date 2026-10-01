Honor 600 : le puissant smartphone aux caractéristiques premium chute à moins de 300 €, vite !

Sorti en avril dernier, le Honor 600 est un smartphone de milieu de gamme qui offre de nombreux atouts : capteur photo 200 MP, batterie 6400 mAh, écran ultra-lumineux, processeur Snapdragon 7 Gen4… En ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous l’offrir en réduction à moins de 300 euros. Mais il va falloir faire vite pour en profiter.

Honor 600

La marque Honor est connue pour concevoir des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas du Honor 600 qui offre un design premium et des caractéristiques très intéressantes pour un prix très abordable, surtout en promotion.

En ce moment sur AliExpress, vous pouvez profiter de nombreuses promotions cumulables entre elles et ainsi obtenir le plus petit prix possible sur des produits high tech très demandés. Le Honor 600 est normalement en vente pour 499,90 euros. Affiché sur AliExpress pour 368,09 euros, il voit son prix chuter de 45 euros supplémentaires avec le code PHD45. Et avec le paiement PayPal, vous avez 33 euros de réduction suppélmentaire.

Vous pourrez donc vous offrir le Honor 600 pour seulement 290,09 euros, soit une réduction de plus de 200 euros ! Mais attention, cette offre ne devrait pas tenir très longtemps. Alors ne passez pas à côté de cette occasion pour vous équiper d’un nouveau téléphone sans vous ruiner.

Pour vous équiper à petit prix, AliExpress brade de nombreux produits high-tech avec cette nouvelle série de codes promo :

  • 2€ de remise dès 18€ d’achat : PHD02
  • 6€ de remise dès 45€ d’achat : PHD06
  • 12€ de remise dès 89€ d’achat : PHD12
  • 20€ de remise dès 159€ d’achat : PHD20
  • 30€ de remise dès 239€ d’achat : PHD30
  • 45€ de remise dès 355€ d’achat : PHD45
  • 60€ de remise dès 475€ d’achat : PHD60 

Le Honor 600 est à seulement 290 euros, c’est une affaire !

Pour moins de 300 euros en promotion, le Honor 600 est sacrément bien équipé. Il dispose ainsi d’un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une définition de 2728 x 1264 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 8 000 nits en HDR. En somme, c’est une excellente dalle pour voir vos contenus dans les meilleures conditions possibles.

Sous le capot, on trouve la puissante puce Snapdragon 7 Gen 4 associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est une configuration largement suffisante pour assurer un usage fluide au quotidien, même en multitâche et pour du gaming. Le Honor 600 cache aussi une batterie conséquente de 6400 mAh. Cela vous permet d’obtenir une autonomie de deux jours complets comme nous avons pu le vérifier dans notre test. Vous avez en plus accès à la recharge rapide 80 W et à la charge inversée 27 W pour pouvoir recharger vos accessoires ou même dépanner un ami qui n’a pas la chance d’avoir une si bonne autonomie sur son smartphone.

Pour ce qui est des photos et vidéos, on profite d’un capteur principal de 200 MP au format 1/1,4 pouce avec stabilisation optique pour avoir une image nette et ultra détaillée même si on l’utilise en mouvement. On retrouve aussi un capteur ultra grand-angle de 12 MP et une caméra selfie de 50 MP.

Enfin, il s’agit d’un smartphone durable qui résiste à la poussière et à l’eau comme en attestent ses certifications IP68, IP69 et IP69K. Et d’un point de vue logiciel, vous pourrez profiter de six ans de mises à jour Android et de sécurité. C’est ultra pratique si l’on souhaite garder longtemps son smartphone.


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