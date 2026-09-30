Ninja DualZone 7,6L : 45% de réduction sur le AirFryer préféré des familles et des couples

Aujourd’hui, tout le monde connaît les avantages d’un AirFryer. C’est tout simplement le meilleur moyen de cuisiner rapidement, simplement et sainement ses plats préférés. Mais ce qui est encore mieux qu’un AirFryer, c’est un Airfryer à deux compartiments pour pouvoir cuisiner deux plats en même temps. Et si on ajoute à cela une baisse de prix de 80 euros, on obtient l’excellent Ninja DualZone 7,6L.

Ninja DualZone 7,6 4-en-1

Essayer un AirFryer, c’est l’adopter. Plus économe qu’un four électrique, plus sain qu’une friteuse, le AirFryer a fait une entrée fracassante dans les cuisines françaises. Et la marque de référence du secteur s’appelle Ninja. Cette marque américaine propose une large gamme de modèles dont le Ninja DualZone 7,6L qui dispose de deux compartiments et d’une capacité totale de 7,6 L. C’est l’appareil idéal pour cuisiner pour toute la famille simplement et rapidement.

Normalement, le Ninja DualZone 7,6 L est disponible à 179,99 €. Mais la bonne nouvelle du moment, c’est qu’il est actuellement proposé en promotion à seulement 99,99 €. Cela représente une baisse de prix de 45%. Alors ne passez pas à côté de cette offre pour vous équiper à prix mini.

Ninja DualZone : un prix mini mais des portions généreuses

Le AirFryer Ninja DualZone est un modèle 4-en-1. Vous disposez bien sûr du mode Air Fry mais aussi des modes Max Crisp pour obtenir un résultat croustillant, Roast pour rôtir et Reheat pour réchauffer. Bien plus qu’une simple friteuse sans huile, le Ninja DualZone pourra ainsi vous servir pour faire aussi bien des plats salés que des recettes sucrées.

Au niveau des températures, vous pouvez choisir entre 120°C et 240°C. Et avec ces deux compartiments séparés, vous pouvez faire deux préparations en même temps. Vous pouvez par exemple faire 1 kg de frites d’un côté et cuire un poulet de 1,6 kg de l’autre. En effet, la technologie DualZone vous permet de choisir un mode de cuisson et une température différente pour chaque bac. Et si vous voulez au contraire utiliser les deux bacs pour cuire la même chose, la fonction MATCH vous permet de dupliquer les mêmes réglages sur les deux cuves. Enfin, avec la fonction Sync, votre poulet et vos frites vont finir de cuire au même moment pour pouvoir être servi à table ensemble, même si le temps de cuisson n’est pas le même.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Test Nothing Headphone (1) Pro : de l’audace, de l’impertinence et la qualité pour l’assumer

Un an après avoir secoué le monde des casques audio milieu de gamme avec son Headphone (1), Nothing revient avec une version améliorée. Simplement affublée du suffixe « Pro », cette dernière…

Le nouveau Gemini à la traîne face à ChatGPT et Claude ? Il y a des doutes au sein même de Google

Google a annoncé une nouvelle mise à jour pour son IA Gemini. Si le discours officiel promet les meilleures performances du marché, en interne, certains employés craignent que Gemini soit…

On sait quand Samsung va dévoiler ses premières lunettes connectées, et c’est plus tôt que vous ne le pensez

Samsung vient de donner une fenêtre de lancement pour ses toutes premières lunettes sous Android XR. Malgré l’absence relative de fuite à leur égard, la sortie est prévue pour bientôt….

Notre avis sur Saily, le service eSIM des créateurs de NordVPN

Que vaut vraiment le fournisseur eSIM Saily ? Nous l’avons testé pour nous faire une idée de ses forces et de ses faiblesses. Le service eSIM fourni par Nord Security…

Le Poco X8 Pro Max 512 Go est bradé : profitez de l’un des processeurs les plus puissants du marché à prix mini

Comme son nom l’indique, le Poco X8 Pro Max est un smartphone ultra performant. Sorti il y a quelques mois à 530 euros, il est aujourd’hui en promotion pour seulement…

Shokz OpenRun Pro 2 : le casque audio préféré des coureurs est à moitié prix, c’est une affaire !

Si vous cherchez un casque audio à conduction osseuse pour faire du sport, vous avez forcément vu le Shokz OpenRun Pro 2. C’est le modèle de référence dans le milieu…

Galaxy S27 Ultra : le futur flagship de Samsung serait impossible à distinguer du S26 Ultra sur ce point

Le Galaxy S27 Ultra fait régulièrement l’objet de rumeurs ces derniers temps : fonctionnalités, spécifications, design… tout est passé au crible. Et si les évolutions par rapport à la génération précédente…

Attention, le vrai site de ChatGPT héberge un faux modèle qui installe un virus sur votre PC

Des pirates ont détourné les GPT personnalisés de ChatGPT pour créer un faux modèle baptisé Plus 5.6. Hébergé sur le site officiel d’OpenAI, il affiche une adresse parfaitement légitime dans…

Ce puissant iPhone passe à 223,99 € durant cette vente flash, et il est garanti 30 mois !

Vous souhaitez acheter un iPhone, mais vous ne souhaitez pas mettre 1000 € dans l’un des derniers modèles sortis ? Ce bon plan est fait pour vous ! En achetant…

Samsung augmente le prix des Galaxy S26 en France : l’industrie du smartphone s’enfonce dans la crise

Plus de six mois après leur sortie, on assiste à une hausse de prix pour tous les modèles de Galaxy S26. Une nouvelle conséquence de la crise de la mémoire,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.