Ninja DualZone 7,6L : 45% de réduction sur le AirFryer préféré des familles et des couples

Aujourd’hui, tout le monde connaît les avantages d’un AirFryer. C’est tout simplement le meilleur moyen de cuisiner rapidement, simplement et sainement ses plats préférés. Mais ce qui est encore mieux qu’un AirFryer, c’est un Airfryer à deux compartiments pour pouvoir cuisiner deux plats en même temps. Et si on ajoute à cela une baisse de prix de 80 euros, on obtient l’excellent Ninja DualZone 7,6L.

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Essayer un AirFryer, c’est l’adopter. Plus économe qu’un four électrique, plus sain qu’une friteuse, le AirFryer a fait une entrée fracassante dans les cuisines françaises. Et la marque de référence du secteur s’appelle Ninja. Cette marque américaine propose une large gamme de modèles dont le Ninja DualZone 7,6L qui dispose de deux compartiments et d’une capacité totale de 7,6 L. C’est l’appareil idéal pour cuisiner pour toute la famille simplement et rapidement.

Normalement, le Ninja DualZone 7,6 L est disponible à 179,99 €. Mais la bonne nouvelle du moment, c’est qu’il est actuellement proposé en promotion à seulement 99,99 €. Cela représente une baisse de prix de 45%. Alors ne passez pas à côté de cette offre pour vous équiper à prix mini.

Ninja DualZone : un prix mini mais des portions généreuses

Le AirFryer Ninja DualZone est un modèle 4-en-1. Vous disposez bien sûr du mode Air Fry mais aussi des modes Max Crisp pour obtenir un résultat croustillant, Roast pour rôtir et Reheat pour réchauffer. Bien plus qu’une simple friteuse sans huile, le Ninja DualZone pourra ainsi vous servir pour faire aussi bien des plats salés que des recettes sucrées.

Au niveau des températures, vous pouvez choisir entre 120°C et 240°C. Et avec ces deux compartiments séparés, vous pouvez faire deux préparations en même temps. Vous pouvez par exemple faire 1 kg de frites d’un côté et cuire un poulet de 1,6 kg de l’autre. En effet, la technologie DualZone vous permet de choisir un mode de cuisson et une température différente pour chaque bac. Et si vous voulez au contraire utiliser les deux bacs pour cuire la même chose, la fonction MATCH vous permet de dupliquer les mêmes réglages sur les deux cuves. Enfin, avec la fonction Sync, votre poulet et vos frites vont finir de cuire au même moment pour pouvoir être servi à table ensemble, même si le temps de cuisson n’est pas le même.