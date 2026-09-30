Votre Smart TV n’est plus une Xbox : Microsoft supprime le Cloud Gaming sur certains modèles Samsung

L’application Xbox ne sera plus compatible avec certaines Smart TV Samsung, privant les joueurs de leur support pour cloud gaming.

Coup dur pour les utilisateurs qui jouent sur leur Smart TV Samsung par le biais du Xbox Cloud Gaming. Microsoft annonce que le service ne sera plus disponible sur certains modèles dans quelques jours seulement. Les téléviseurs de la marque lancés sur le marché en 2020 semblent concernés. Dès le 3 novembre 2026, l’application Xbox ne sera plus prise en charge et il ne sera donc plus possible de jouer en streaming à ses titres compatibles ou au catalogue du Game Pass par ce moyen.

“Vous recevez ce courriel car votre compte a précédemment accédé à l’application Xbox sur un téléviseur intelligent Samsung de 2020. À compter du 3 novembre, l’application Xbox ne sera plus compatible avec les téléviseurs intelligents Samsung de 2020, car les mises à jour de la technologie Xbox Cloud Gaming ne sont plus compatibles avec la version du système d’exploitation disponible sur ces modèles. Vous pouvez continuer à jouer en streaming sur les téléviseurs intelligents Samsung plus récents (2021 et ultérieurs), ainsi que sur une large gamme d’appareils compatibles, notamment les PC, les smartphones, les tablettes et les consoles Xbox”, est-il expliqué dans un email partagé par Windows Central.

Le cloud gaming menacé chez Xbox ?

Microsoft justifie ce retrait par des problèmes de compatibilité avec de nouvelles technologies utilisées, ce qui peut sembler surprenant pour un service de streaming. L’arrêt du support est d’autant plus problématique que ces appareils n’ont que six ans, et qu’un téléviseur est un produit qu’on conserve sur une longue période. Même un service de cloud gaming mineur comme Amazon Luna reste disponible sur les Smart TV Samsung de 2020.

Pendant des années, Xbox a axé sa stratégie sur sa présence sur tous les écrans, allant jusqu’à délaisser ses consoles de salon. L’idée était de s’imposer sur toutes les plateformes pour attirer le plus de monde possible vers le Game Pass. Le fameux slogan “Ceci est une Xbox” a divisé les joueurs et est remis en question aujourd’hui par la nouvelle direction. Au début du mois, Xbox annonçait déjà une mauvaise nouvelle avec une limite de temps de jeu en cloud gaming pour les abonnés Game Pass.