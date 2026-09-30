Les paiements sans contact ne passent plus sur les Pixel, encore un bug sur les smartphones de Google

Un problème lié au NFC empêchent les propriétaires de Google Pixel de payer sans contact avec leur smartphone. Il semble exister quelques solutions de secours pour contourner le bug en attendant un véritable correctif.

Google Pixel 11
Crédits : Phonandroid

Un nouveau bug particulièrement gênant touche de nombreux propriétaires de Google Pixel. Sur Reddit, ils témoignent de l’impossibilité de payer sans contact avec leur smartphone à cause d’un problème de NFC. Nous avons nous-même été victime de ce souci à la rédaction, confirmant que les appareils en France peuvent aussi en souffrir. Des modèles de plusieurs générations sont concernés (Pixel 7 à Pixel 11), et jusqu’ici, tout fonctionnait bien. L’origine du souci est donc sans doute à chercher du côté d’une récente mise à jour logicielle.

Le NFC semble fonctionnel pour les autres cas d’usage. Seul le paiement sans contact est en carafe, que ce soit en passant par l’application Google Wallet ou avec les terminaux qui ne nécessitent pas l’ouverture de l’app. Ce bug est frustrant quand on a pris l’habitude de ne se munir d’aucun autre moyen de paiement que son smartphone, on se retrouve alors bien embêté au moment du passage en caisse.

Google Pixel : le paiement sans contact NFC connait des ratés

D’après les retours des utilisateurs, il est possible de réactiver le paiement sans contact sur son Pixel en revenant à l’écran de verrouillage, puis en rouvrant l’application Wallet, mais cette opération ne marche pas à tous les coups. Il semble par contre que le redémarrage complet du smartphone offre un taux de réussite plus élevé. C’est une option de secours à considérer si vous n’avez pas d’autre manière de payer à disposition. Il faut par contre espérer qu’il n’y a pas trop la queue derrière vous, un redémarrage prend généralement entre 30 et 60 secondes.

“Le fonctionnement est aléatoire. La plupart du temps, ça marche, mais parfois non, et quand ça marche, c’est très lent à se déclencher”, raconte un utilisateur. “J’ai le même problème. Quatre fois sur cinq, ça fonctionne, mais parfois rien ne s’affiche ni sur le téléphone ni sur le terminal”, explique un autre. On espère que Google est sur le coup pour déployer rapidement un correctif.


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