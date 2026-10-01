41% de remise sur le Redmi Note 15 Pro 5G : bonnes performances et une grosse batterie pour moins de 240 €

Le Redmi Note 15 Pro 5G voit son prix chuter de plus de 40% sur AliExpress. Le smartphone revient à 235,66 € au lieu de 399 € grâce au cumul de deux remises.

Redmi Note 15 Pro 5G

Le Redmi Note 15 Pro 5G perd plus de 160 € sur son prix à l’occasion de la nouvelle campagne Local Day d’AliExpress. Lancé à 399 € dans sa version 8/256 Go, il est actuellement proposé sous la barre des 240 €.

À la base, le smartphone est affiché à 265,66 €. Mais AliExpress propose en ce moment 30 € de réduction dès 239 € d’achat avec le code promo PHD30. En l’appliquant, le montant final passe ainsi à 235,66 €, ce qui correspond à une réduction de 41%. Il s’agit ici du modèle noir avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, en version européenne. La livraison est gratuite.

Redmi Note 15 Pro 5G : une batterie de 6 580 mAh et un grand écran AMOLED

Le Redmi Note 15 Pro dispose d’une batterie imposante de 6 580 mAh qui offre une réserve confortable pour les journées où vous sollicitez beaucoup votre téléphone. Xiaomi annonce jusqu’à deux jours d’autonomie, selon l’usage. De quoi espacer les passages par la prise. Le smartphone est également compatible avec une charge rapide de 45 W.

La diagonale de son écran mesure 6,83 pouces. Un grand format donc, qu’apprécieront ceux qui regardent régulièrement des vidéos sur leur smartphone. Il s’agit d’une dalle AMOLED avec une définition de 2 772 × 1 280 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz pour des défilements plus fluides. Elle prend aussi en charge les formats Dolby Vision et HDR10+.

Pour les performances, Xiaomi a choisi un Dimensity 7400-Ultra, épaulé ici par 8 Go de RAM. Vous disposez par ailleurs de 256 Go pour vos applications, photos et vidéos. Le smartphone embarque aussi un lecteur d’empreintes sous l’écran et le NFC pour les paiements sans contact.

Le Redmi Note 15 Pro repose sur une partie photo à deux capteurs : un module principal de 200 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 20 MP. Vous pouvez également filmer en 4K à 30 images par seconde avec la caméra arrière.

Enfin, le Redmi Note 15 Pro 5G bénéficie d’un verre Gorilla Glass Victus 2 et d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière. Prévoyez toutefois un chargeur adapté si vous n’en possédez pas : la version européenne est normalement livrée sans adaptateur secteur.


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