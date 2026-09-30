Samsung lance le Galaxy SmartTag 3 : plus compact, plus léger et compatible avec l’iPhone

Samsung annonce son nouveau modèle de tracker, le Galaxy SmartTag 3. Il est pour la première fois compatible avec l’iPhone et bénéficie d’améliorations de design pour le rendre plus discret.

En marge du lancement de ses Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra, Samsung annonce ses Galaxy SmartTag 3. Cette nouvelle génération de trackers GPS, permettant de localiser ses objets, sacs ou valises, apporte bon nombre d’améliorations par rapport au modèle précédent. En matière de design d’abord, puisque l’appareil est 35 % plus petit et 33 % plus léger. Il gagne ainsi en discrétion et perd en encombrement, le rendant plus transportable et moins visible. On peut ainsi l’accrocher plus faiclement à un trousseau de clés ou au collier d’un animal de compagnie.

Le Galaxy SmartTag 3 bénéficie aussi d’une portée étendue. La Vue Boussole (interface indiquant la direction à suivre avec une flèche et le nombre de mètres restants) permet de localiser un objet sur une plus grande distance. Samsung promet une “localisation précise” jusqu’à 60 mètres grâce au Bluetooth 6.0 Channel Sounding, soit environ 3 fois plus que le Galaxy SmartTag 2. “À mesure que les utilisateurs se rapprochent, la technologie Ultra WideBand améliore encore la précision pour leur permettre de retrouver l’objet facilement”, est-il précisé, ce qui était déjà le cas auparavant.

Galaxy SmartTag 3 : il fait tout mieux, et même sur iPhone

Si le Galaxy SmartTag 3 sort de la portée directe, le réseau Galaxy Find prend le relais. Les appareils Galaxy des autres utilisateurs peuvent alors servir à localiser le traceur. Une nouvelle fonction de Notification de Zone donne la possibilité à l’utilisateur de définir une Zone de sécurité et d’être alerté lorsque l’objet suivi y entre ou en sort. Utile si l’on craint qu’un animal de compagnie s’enfuit ou de se faire voler son vélo.

Le tracker dispose d’une autonomie atteignant jusqu’à 550 jours d’utilisation standard et 790 jours en mode économie d’énergie. Il est certifié IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Surprise, le Galaxy SmartTag 3 devient compatible avec les iPhone, une première, alors qu’il était jusqu’ici réservé à l’écosystème Adroid.

Le Samsung Galaxy SmartTag 3 se décline dans les coloris noir et blanc. Il sera disponible en Corée à partir du 7 octobre 2026, puis aux États-Unis plus tard cette année. Il faudra attendre 2027 en Europe. Le prix en euros n’a pas été communiqué.