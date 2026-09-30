DJI Osmo Pocket 4 : plus de 180 € de réduction sur la meilleure caméra avec stabilisateur intégré, ne passez pas à côté !

La DJI Osmo Pocket 4 est la caméra idéale à avoir toujours sur soi pour filmer ses meilleurs souvenirs de voyage ou des jolis moments avec ses proches. À l’occasion du Local Day AliExpress, la caméra stabilisée voit son prix chuter de plus de 180 euros. Mais attention, il va falloir être rapide car l’offre sera disponible à partir de minuit !

DJI Osmo Pocket 4

Ce soir à minuit, c’est le début du Local Day sur AliExpress. Du premier octobre jusqu’au 7 octobre, vous pouvez profiter de nombreuses promotions sur tout le site, cumulables avec une série de codes promos et une remise additionnelle en payant avec PayPal. Mais attention, ces offres sont en quantité limitée. Il va donc falloir être parmi les premiers pour en profiter. Si vous ne voulez pas passer à côté d’une bonne affaire, préparez déjà votre panier pour pouvoir le valider à minuit.

Parmi les meilleures offres, vous avez la très appréciée DJI Osmo Pocket 4. Sortie en avril dernier et normalement vendue à 499 euros, elle va voir son prix chuter à 396,28 euros ce soir à minuit. Et en ajoutant dans votre panier le code promo PHD45, elle passe à seulement 351,28 euros. Mais ce n’est pas tout ! En payant votre commande avec PayPal, son prix baisse encore de 33 euros. Vous pourrez donc vous l’offrir pour seulement 318,28 euros, soit une baisse totale de plus de 180 euros. Pour un produit aussi récent et qui connaît déjà un beau succès commercial, c’est véritablement une affaire. En plus, vous avez la livraison gratuite et rapide depuis un entrepôt en France.

Voici la liste des codes promo à utiliser du 1er au 7 octobre sur AliExpress. Ils sont valables à partir de ce soir à minuit et sont à quantité limitée. Ne perdez donc pas de temps pour en profiter :

  • 2€ de remise dès 18€ d’achat : PHD02
  • 6€ de remise dès 45€ d’achat : PHD06
  • 12€ de remise dès 89€ d’achat : PHD12
  • 20€ de remise dès 159€ d’achat : PHD20
  • 30€ de remise dès 239€ d’achat : PHD30
  • 45€ de remise dès 355€ d’achat : PHD45
  • 60€ de remise dès 475€ d’achat : PHD60 

Pourquoi la DJI Osmo Pocket 4 est autant appréciée des créateurs de contenus ?

La DJI Osmo Pocket 4 est un petit bijou de technologie. Elle tient dans une poche et elle permet de faire des vidéos en 4K stabilisées en cliquant simplement sur un bouton. Le résultat est tout simplement bluffant.

Son principal atout est de proposer un très efficace système de stabilisation sur 3 axes dans un format ultra compact. Grâce à cela, vous pourrez filmer en marchant, en courant ou depuis n’importe quel moyen de locomotion et obtenir des rushs vidéos fluides, sans secousse ni vibration visible.

Pour la captation vidéo, vous profitez d’un capteur CMOS 1 pouce. Vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K et jusqu’à 240 images par seconde pour pouvoir faire des ralentis impressionnants. La DJI Osmo Pocket 4 propose également un très pratique zoom 2x sans perte de qualité. Vous bénéficiez également de la technologie ActiveTrack qui vous permet de mettre en place le suivi automatique d’un sujet. Et point indispensable pour poster sur Instagram ou TikTok, la DJI Osmo Pocket 4 peut filmer aussi bien à l’horizontal qu’à la vertical.

Pour le reste, elle est équipée d’un écran OLED rotatif de 2 pouces pour pouvoir regarder en temps réel ce que vous filmer et faire tous vos réglages. Enfin, elle offre un espace de stockage intégré de 107 Go. Vous n’aurez donc plus besoin de vous embêter à investir en plus dans une carte Micro SD.


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