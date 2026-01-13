Vite, le MacBook Air M1 passe à seulement 444 € pour les Soldes, c’est un bon plan !

Vous rêvez de vous offrir un Mac mais votre budget est limité ? En choisissant un modèle reconditionné en France proposé par Certideal, vous pouvez faire une très belle affaire ! Le MacBook Air M1 est actuellement à prix cassé. En cumulant le code SOLDES40 avec la promotion en cours, vous l’aurez à seulement 444,99 €. C’est une affaire !

Avec ses finitions haut de gamme et sa fiche technique avancée, le MacBook Air M1 est aujourd’hui encore un excellent choix si les ordinateurs Apple vous font de l’oeil mais que vous n’avez pas le budget pour craquer pour un modèle récent.

Et bonne nouvelle, durant les soldes, Certideal brade les smartphones et MacBook à l’aide de deux codes. Ainsi, le code SOLDES vous donne 20 € de réduction supplémentaire sur les iPhones et avec le code SOLDES40, vous obtenez 40 € de réduction sur les ordinateurs. Le MacBook Air M1, affiché à seulement 484,99 €, passe à 444,99 € lorsque vous renseignez le code dans le panier. C’est un excellent prix sachant que ce modèle était vendu à 1199 € à sa sortie !

Pourquoi faire confiance à Certideal ?

Certideal a réussi à s’imposer comme une plateforme de référence pour les produits reconditionnés en proposant des iPhone et des MacBook directement contrôlés et réparés en interne en France. Chaque appareil est minutieusement inspecté puis vendu avec une garantie de 30 mois. Et si finalement vous changez d’avis, vous avez 30 jours pour être satisfait ou remboursé.

Pourquoi le MacBook Air M1 reste un bon choix en 2026 ?

Le MacBook Air M1 n’est certes pas le modèle le plus récent, mais son rapport qualité-prix figure pourtant parmi les meilleurs de 2026. C’est un ordinateur au look premium qui ne manque pas d’atouts.

Tout d’abord, il est très fin et léger. Et avec sa batterie qui nous offre jusqu’à 18 heures d’utilisation, vous pouvez facilement le transporter avec vous. Ce modèle est équipé par ailleurs de la puce M1 qui offre pas moins de 8 cœurs CPU, 7 cœurs GPU et un Neural Engine 16 cœurs. Cette première puce conçue par Apple a permis une belle révolution sous le capot, propulsant les performances du MacBook Air M1 bien au dessus des précédentes générations.

Pour l’écran, on retrouve une dalle Retina de 13,3 pouces qui profite d’une résolution de 2560 x 1600 pixels. La technologie True Tone vous offre une expérience optimale, avec des images aux couleurs riches et naturelles. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre test du MacBook Air M1.