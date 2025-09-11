Le MacBook Air 13 pouces Core i5 garanti 24 mois est de retour à prix cassé : à 184,99 €, il n’a jamais été aussi peu cher !

Vous souhaitez acheter un MacBook mais les modèles récents ne rentrent pas dans votre budget ? Ce bon plan devrait vous plaire ! En faisant le choix du reconditionné, vous pouvez vous offrir ce MacBook Air 13 à petit prix. Et pour fêter la rentrée, Certideal va encore plus loin puisqu’avec le code RENTREE40, vous avez une réduction supplémentaire qui vous permet d’avoir ce modèle doté d’une puce Core i5 à 184,99 € seulement. C’est un prix sacrifié !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Ce MacBook Air de 13 pouces n’est certes pas le dernier arrivé de la famille des ordinateurs Apple, mais il est aujourd’hui encore parfaitement adapté à un usage quotidien. Il a également l’énorme avantage d’être proposé à prix cassé. Alors qu’il était affiché à 1 099 € à sa sortie, il n’est plus qu’à 224,99 € sur Certideal. Et en renseignant dans votre panier le code RENTREE40, vous obtenez 40 € de réduction supplémentaire. Son prix chute alors à 184,99 €.

C’est le bon moment pour faire une bonne affaire ! Ce n’est pas tous les jours que vous trouverez une telle offre sur un MacBook avec de telles caractéristiques.

Est-ce que le MacBook Air 13 pouces Core i5 vaut encore le coût en 2025 ?

Sorti en 2017, ce MacBook Air de 13 pouces reste aujourd’hui encore une valeur sûre. Il est doté d’un processeur Intel Core i5 bicœur cadencé à 1,8 GHz (Turbo Boost jusqu’à 2,9 GHz). Avec ses 8 Go de RAM et son espace de stockage de 128 Go, il reste un modèle fluide en 2025.

Pour l’écran, on retrouve un écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 13,3 pouces avec une définition de 1440 x 900 pixels. C’est une configuration suffisante pour la navigation web, la bureautique, le streaming ou encore le traitement de texte.

Côté autonomie, malgré son ancienneté, ce MacBook conserve une excellente autonomie pouvant atteindre les 12 heures d’utilisation sur une seule charge. Chaque appareil est contrôlé dans les ateliers techniques de Certideal basés en France, afin de garantir des composants en bon état, y compris la batterie.

Pourquoi acheter sur Certideal ?

Certideal est un acteur majeur du reconditionné en France. Contrairement à d’autres plateformes, la remise en état des produits est entièrement réalisée en interne, sans prestataire tiers, ce qui permet de réduire les coûts tout en maintenant une exigence élevée au niveau de la qualité.

En plus du tarif avantageux, votre achat est garanti puisque vous disposez de 21 jours pour changer d’avis et d’une garantie de 24 mois incluse.