Le prix des Raspberry Pi augmente encore, merci la crise de la RAM

La Fondation Raspberry annonce une nouvelle augmentation de tarifs pour plusieurs modèles de ses micro-ordinateurs. Voici le détail des prix dont il faudra s'acquitter désormais.

Il ne vous aura pas échappé que le monde de la Tech est en crise. À cause de l'intelligence artificielle, la mémoire vive est devenue une denrée rare et, malheureusement, très chère. La situation en arrive à un point où les gens sont prêts à tout pour obtenir une barrette de RAM. Tous les appareils qui en intègrent ont vu leurs prix grimper pour compenser. Smartphone, ordinateur… Rien n'échappe à cette inflation, pas même les micro-ordinateurs Raspberry Pi.

En décembre 2025, la Fondation Raspberry annonçait une augmentation de prix pour plusieurs de ses modèles. Et à peine 2 mois plus tard, rebelote. Dans un billet de blog, Eben Upton, PDG de Raspberry Pi Ltd, explique qu'il va encore falloir mettre la main au portefeuille si l'on veut s'en procurer un. Les modèles concernés sont les Raspbrry Pi 4 et 5, ainsi que les Compute Modules 4 et 5. Les ordinateurs intégrés Raspberry Pi 500 et 500+ sont aussi touchés.

Nouvelle hausse de prix pour les Raspberry Pi, ça commence à faire cher

Voici les augmentations prévues, en fonction de leur quantité de mémoire vive :

2 Go : plus 10 $

4 Go : plus 15 $

5 Go : plus 30 $

16 Go : plus 60 $

Rien ne change pour les modèles avec 1 Go de RAM, de même que pour les anciens modèles comme les Raspberry Pi 3 et antérieurs. Mais globalement, la hausse fait mal. Le Raspberry Pi 5 16 Go coûte désormais 205 $ quand il s'affichait à 120 $ lors de sa sortie.

Il y a tout de même une bonne nouvelle puisque la décision est qualifiée de temporaire. Eben Upton promet qu'une fois la situation revenue à la normale, les prix baisseront en conséquence. Autrement dit, vous pouvez patienter le temps que ça se tasse. Mieux vaut ne pas être trop pressé vu que vous risquez d'attendre longtemps : certains analytes pensent que la crise de la RAM durera jusqu'à fin 2027.