Les PC à 32 Go de RAM deviennent la norme pour les joueurs Steam

16 Go de RAM est-il suffisant pour le jeu vidéo sur PC ? En tout cas, les utilisateurs de Steam plébiscitent de plus en plus les configurations à 32 Go de mémoire vive.

Il y a peu, nous débattions sur Phonandroid de la quantité de RAM idéale dans un ordinateur en 2025. Les besoins varient bien sûr selon les habitudes et les activités de l'utilisateur, mais il semble évident que 8 Go de RAM ne suffisent plus pour obtenir une expérience fluide pour la majorité d'entre nous. Et même avec 16 Go de RAM, nous ne sommes pas à l'abri de manquer de mémoire vive disponible, surtout pour les joueurs.

Cette tendance paraît se confirmer avec les résultats de l'enquête sur le matériel et les logiciels de Steam pour août 2025. On y apprend que les configurations PC à 16 Go de RAM sont toujours majoritaires, représentant encore 41,88 % du parc des joueurs. Mais celles-ci sont en légère baisse, tout comme les ordinateurs dotés de 4 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM, qui sont de moins en moins nombreux.

32 Go de RAM, un bon compromis pour le jeu vidéo

Les utilisateurs de Steam se tournent par contre volontiers vers une machine équipée de 32 Go de RAM. On constate une hausse de 1,31 % de PC 32 Go de RAM en un mois, pour monter à 36,46 % de parts de marché. À ce rythme, les joueurs Steam seront plus nombreux à posséder un PC 32 Go de RAM que 16 Go de RAM dans quelques mois. Il n'y a par contre pas besoin de plus de 32 Go de mémoire vive pour jouer actuellement. Les PC à 48 ou 64 Go de RAM sont pour l'instant très peu nombreux.

La baisse des prix de la mémoire DDR5 encourage les joueurs à intégrer plus de mémoire à leur PC. Le fait que les composants Intel et AMD prennent en charge la DDR5 double canal permet aussi de facilement combiner deux barrettes de RAM de 16 Go pour monter à 32 Go. Les prérequis techniques des jeux AAA ne cessant d'augmenter, passer de 16 Go à 32 Go de RAM à moindre coût intéresse forcément les joueurs.

L'enquête Steam nous apprend aussi que Windows 11 est de plus en plus utilisé et grappille des parts à Windows 10, Windows 7, mais aussi Linuxet macOS.