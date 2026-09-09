Des sites collectent et revendent vos informations : Surfshark rassemble désormais tout un arsenal pour les faire supprimer

Votre adresse, votre numéro de téléphone et parfois même le nom de vos proches peuvent se retrouver sur des sites dont vous ignorez l’existence. Surfshark renforce ses moyens pour les déloger en prenant le contrôle d’Optery, un service américain spécialisé dans la suppression des données personnelles sur Internet.

Surfshark rachète Optery

Une fuite de données n’est pas toujours à l’origine de la circulation de vos informations personnelles sur Internet. Des entreprises peuvent également les trouver dans les registres publics, les annuaires et différentes bases accessibles en ligne. Elles les regroupent ensuite pour créer des profils qui peuvent contenir votre adresse, votre âge, votre numéro de téléphone ou encore le nom de certains membres de votre famille.

Ces fiches ont généralement un but commercial, mais elles donnent aussi de nombreux renseignements aux escrocs. Plus ils en savent sur vous, plus leurs messages paraissent crédibles. Vos informations disponibles en clair sur Internet peuvent également faciliter une tentative de harcèlement ou de doxxing, qui consiste à rechercher puis à publier les informations personnelles d’une personne sans son accord pour lui nuire.

Il est possible de demander le retrait de ces informations, mais encore faut-il trouver tous les sites qui les détiennent, remplir leurs formulaires et pouvoir vérifier plus tard que les données ne sont pas réapparues. Optery fait ce travail à la place de ses utilisateurs.

Surfshark, qui détenait déjà Incogni, un autre service de suppression de données, vient de prendre une participation majoritaire dans Optery. La marque gardera son autonomie, ses clients et sa propre infrastructure technique, mais cette acquisition va assurément renforcer les capacités de Surfshark dans ce domaine.

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Optery montre où vos informations ont été trouvées

Pour retrouver vos données, Optery parcourt les sites de courtiers spécialisés et les plateformes de recherche de personnes. Le service vous montre les résultats dans un tableau de bord avec des captures d’écran à l’appui. Vous gardez ainsi une bonne visibilité sur vos informations qui circulent dans des bases de données tierces, et sur chaque étape de la demande : de sa soumission, jusqu’à la suppression.

Le problème avec ce genre de démarche, c’est qu’une victoire n’est jamais définitive. Des données supprimées peuvent réapparaître ailleurs du jour au lendemain. Avec un abonnement payant, Optery surveille à votre place les sites et bases de données où vos fiches pourraient ressortir. Et quand c’est le cas, la demande de retrait repart sans que vous ayez à lever le petit doigt. C’est là que se trouve l’intérêt de ce type de service : il transforme un nettoyage ponctuel en surveillance permanente.

Surfshark possédait déjà son propre service de suppression de données

Surfshark et Optery ont le même objectif, mais ne fonctionnent pas totalement de la même manière. Optery connaît particulièrement bien le marché américain et fournit des captures d’écran comme preuves. Incogni a une couverture plus internationale.

Le groupe possède aussi d’autres marques qui touchent de près ou de loin à ce domaine. Il y a notamment Ironwall, qui cible un public plus exposé. Ses clients sont généralement des responsables publics, des employés du secteur public et des dirigeants d’entreprise. HeyPolo, de son côté, est une application de localisation et de sécurité familiale.

Surfshark pourra compter sur l’expertise de toutes ces entreprises pour renforcer ses services de suppression de données. Aucune intégration des technologies d’Optery dans son application VPN n’a toutefois été annoncée. Notez que Surfshark intègre déjà un antivirus et des protections contre les arnaques. L’abonnement Surfshark One+ inclut aussi un accès sans surcoût à Incogni pour réduire la quantité d’informations personnelles accessibles en ligne.

Surfshark explique aussi ce rachat par le développement de l’intelligence artificielle. Quelques renseignements éparpillés sur plusieurs sites sont désormais plus simples à retrouver et à réunir dans un même résultat. Une adresse associée à un numéro de téléphone, un employeur et plusieurs proches suffit déjà pour préparer une tentative d’arnaque très personnalisée.

Surfshark ne compte plus s’en tenir à la protection de la connexion. Un VPN chiffre le trafic qui passe par votre appareil, mais il ne peut rien faire contre une adresse ou un numéro déjà publié ailleurs. Optery et Incogni ont été conçus pour intervenir à ce niveau.


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