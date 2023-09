Le PC portable gamer ASUS TUF Gaming F15 est à prix canon pour les French Day

Vous cherchez un bon PC portable gamer mais vous n’avez pas les moyens de dépenser plusieurs milliers d’euros pour jouer à vos licences favorites ? Pas de panique, les French Days sont là pour vous ! L’ASUS TUF Gaming F15 est actuellement affiché à seulement 674,99 euros sur Cdiscount. C’est un excellent prix pour ce PC portable gamer de 15,6 pouces dôté d’une carte graphique RTX 3050.

French Days : le PC portable gamer ASUS TUF Gaming F15 est en promotion

Les PC portables gaming sont souvent affichés avec des prix affolants. C’est malheureusement souvent inévitable si vous cherchez la meilleur config possible. Heureusement, des constructeurs ont la bonne idée de proposer des PC portables Gamer avec des caractéristiques intéressantes et des prix beaucoup plus abordables. C’est le cas d’ASUS avec sa gamme TUF. Vous pourrez trouver des belles bêtes pour moins de 1000 euros. Mais si vous avez vraiment un budget très serré et que vous souhaitez pouvoir vous offrir des jeux en plus de votre PC portable, alors les French Days arrivent à point nommé.

L’ASUS TUF Gaming F15 est normalement en vente pour environ 850 euros sur Cdiscount mais, en ce moment, vous le trouvez pour moins de 700 euros, soit une baisse de prix de 150 euros. Mais ce n’est pas tout car Cdiscount propose un code promo pour bénéficier d’une baisse de prix supplémentaire de 25 euros : 25DES299. Pouvoir s’offrir un PC portable ASUS de 15,6 pouces avec une RTX 3050 pour seulement 674,99 euros, c’est juste parfait.

Pour ce prix, l’ASUS TUF Gaming F15 affiche une fiche technique spécifiquement pensée pour du gaming. Il est équipé d’un processeur Intel Core i5 11400H de 11ème génération, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 avec une mémoire dédiée de 4 Go GDDR6, de 16 Go de RAM DDR4 et d’un stockage de 512 Go SSD M.2 PCIe 3.0. Performant et fluide, il est capable de prendre en charge les tâches bureautiques complexes mais aussi et surtout vos jeux préférés.

Ce PC portable gamer est doté d’un écran de 15,6 pouces Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les images sont détaillées et pleines de couleurs. Grâce à sa batterie de 48Wh et son système de refroidissement autonettoyant efficace, vous pourrez jouer de longues heures sans avoir peur d'une surchauffe.

