Comment nettoyer son PC à prix mini avec CCleaner Professional ?

En ce moment, plusieurs formules CCleaner sont disponibles avec jusqu’à -40€ d’économies. Une occasion en or d’optimiser les performances de votre PC sans vous ruiner.

Votre ordinateur est lent ? Il charge longtemps chacun de vos logiciels ? Il n’a plus beaucoup de mémoire ? Bonne nouvelle : l’outil le plus populaire du monde pour nettoyer votre PC est en ce moment disponible à prix cassé !

En ce moment, vous pouvez en effet profiter de :

-5€ sur CCleaner Professional (1 an – 1 PC) à 24,95€ au lieu de 29,95€.

-15€ sur CCleaner Professional Plus (1 an – 3 appareils) à 34,95€ au lieu de 49,95€.

-40€ sur CCleaner Professional Plus (1 ans – 3 appareils) à 59,95€ au lieu de 99,95€.

Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 40€ tout en profitant d’un outil déjà téléchargé plus de 2,5 milliards de fois dans le monde.

Protégez vos données et optimisez votre PC avec CCleaner

CCleaner Professional est la version la plus puissante du célèbre nettoyeur de PC. L’outil vous permet d’accélérer facilement les performances de votre PC en désactivant les applications et les programmes qui consomment trop de ressources sur votre appareil. Il met également à jour les pilotes logiciels obsolètes et vous permet de conserver votre vie privée.

Attention, précisons que si CCleaner propose une version gratuite permettant d’optimiser vos performances et de protéger votre vie privée, CCleaner Professional permet quant à lui bien plus de prestations à partir de 24,95€ seulement pour un an. Le logiciel payant permet en effet les avantages suivants :

Optimiseur de performances

Driver Updater

PC Health Check

Mise à jour de logiciels automatique

Un ordinateur plus rapide

Protection de la vie privée

Surveillance en temps réel

Nettoyage planifié

Assistance prioritaire

Vous en voulez encore plus ? Avec CCleaner Professional Plus, vous profitez de tous ces services, mais également des prestations suivantes :

Récupération de fichiers

Inventaire du matériel

CCleaner Android Pro

CCleaner Mac Pro

Pour en savoir plus sur CCleaner Professional, rendez-vous sur le site de la marque !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CCleaner.