Découvrez le logiciel AVG Antivirus Business Edition à prix mini

Votre entreprise a besoin d’un antivirus ? Craquez pour AVG Antivirus, une solution de sécurité primée à plusieurs reprises et accessible en ce moment avec -20% de réduction.

Profiter de l’offre AVG Antivirus

Durant la pandémie de Covid-19, 35% des cyberattaques utilisaient des méthodes encore inconnues. Résultats : 47% des télétravailleurs se sont fait piéger par un phishing et 54% des entreprises ont subi au moins une cyberattaque en 2021 (Baromètre CESIN 2022).

La sécurité en ligne est ainsi une préoccupation croissante pour les entreprises, avec des cybermenaces de plus en plus sophistiquées qui peuvent mettre en péril vos données sensibles et la continuité de vos opérations. Pour vous aider à faire face à ces défis, Avast propose une offre spéciale de -20% sur sa solution AVG Antivirus Business Edition.

La solution AVG Antivirus Business Edition est ainsi disponible pour seulement :

33,87€*/an/appareil au lieu de 42,34€ (jusqu’à 4 appareils).

28,82€*/an/appareil au lieu de 36,03€ (de 5 à 19 appareils).

25,22€*/an/appareil au lieu de 31,52€ (de 20 à 49 appareils).

21,62€*/an/appareil au lieu de 27,02€ (de 50 à 99 appareils).

AVG Antivirus Business Edition : votre solution de sécurité complète et efficace

Conçu spécialement pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles en matière de sécurité en ligne, la solution AVG Antivirus Business Edition permet aux entreprises de renforcer leur protection en ligne tout en maîtrisant leurs dépenses. Parmi ses avantages, on note :

La protection avancée contre les menaces

La protection en temps réel dans le cloud

Un bloqueur de liens malveillants

La protection des appareils mobiles

AVG Antivirus utilise l’Intelligence artificielle et une technologie de pointe afin de détecter et de bloquer tous les malwares, les ransomwares, les logiciels espions et toute autre menace potentielle, ceci avant qu’elles ne puissent causer des dommages.

L’antivirus peut également analyser vos fichiers et vos activités en temps réel afin de garantir une détection proactive des menaces. En prime, son bloqueur de liens malveillants empêche les employés de cliquer sur des liens dangereux. AVG Antivirus réduit ainsi considérablement les risques liés aux attaques de phishing et aux téléchargements non sécurisés.

Et pour encore plus de confort, AVG Antivirus permet la gestion à distance. Votre administrateur peut ainsi installer, mettre à jour et paramétrer les solutions AVG sur tous vos appareils et votre réseau, et ce, depuis une seule plateforme et où qu’il soit.

Tout savoir sur l’antivirus

Ne laissez pas votre entreprise être une cible facile pour les cybercriminels. Optez pour la solution de sécurité d'AVG et assurez la sécurité de vos opérations et de vos données.

*Les prix sont sans TVA.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Avast.