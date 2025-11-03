Le PC portable Gaming MSI Cyborg 15 avec RTX 5060 chute à moins de 1000 €, vite !

Le mois de novembre est le meilleur moment pour s’équiper avec des produits high-tech. C’est LE moment attendu par les gamers pour améliorer leur setup sans se ruiner. À la Fnac, vous pourrez ainsi trouver un excellent PC portable de Gaming avec un Intel Core i7 13620H et une RTX 5060 pour moins de 100 euros. Alors ne passez pas à côté !

Trouver le PC portable Gaming de ses rêves est certainement la mission la plus compliquée quand on a un budget limité. En effet, pour avoir une bonne configuration, il faut bien souvent débourser plusieurs milliers d’euros. Heureusement, le mois du Black Friday vient de commencer et les sites de e-commerce dévoilent déjà des promotions très intéressantes.

C’est le cas avec la Fnac qui baisse le prix du PC portable Gaming MSI Cyborg 15 B13WFKG-649FR. Habituellement disponible pour 1399,99 euros, ce modèle voit son prix chuter de 30% et passe à seulement 979,99 euros. C’est une baisse de prix conséquente de 420 euros qui fait passer ce modèle sous la barre des 1000 euros, le rendant ainsi accessible à un public bien plus large.

L’excellent PC portable Gaming MSI Cyborg 15 est à prix cassé pour le Black Friday

Le PC portable Gaming MSI Cyborg 15 B13WFKG-649FR est un modèle à la fois puissant et équilibré qui offre d’excellentes caractéristiques pour un prix très abordable de moins de 1000 euros.

Sous le capot, on trouve un processeur Intel Core de 13ème génération : l’Intel Core i7 13620H. Cette puce 10 cœurs offre une fréquence turbo maxi de 4.90 GHz. Elle est associée à 16 Go de RAM DDR5 et un disque dur SSD PCIe Gen 4 de 512 Go. La carte graphique est une Nvidia GeForce RTX 5060 avec 8 Go de mémoire vidéo dédiée GDDR7. Ce combo vous offre des performances de haut vol parfaites pour les jeux vidéo. En plus, vous avez la possibilité dans le futur d’upgrader votre PC portable en installant jusqu’à 64 Go de mémoire vive grâce aux deux emplacements présents.

L’écran est une dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Avec ce taux de rafraîchissement élevé, vous bénéficierez d'une fluidité d'image exceptionnelle, cruciale dans les jeux compétitifs. Le PC portable est fourni avec Windows 11. Enfin, en terme de connectique, on retrouve 1 port Ethernet RJ-45, 1 HDMI 2.1, 1 USB-C 3.2, 2 USB-A 3.2 et un 1 DC jack.

