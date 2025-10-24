Meta AI s’apprête à métamorphoser vos stories Instagram

Meta intègre directement dans les stories Instagram son outil d’édition de photos et de vidéos dopé à l’IA : à partir d’un simple prompt ou d’effets prédéfinis, les utilisateurs pourront réinventer complètement leur manière de créer du contenu.

Meta intensifie le déploiement de son IA maison dans ses différentes applications. L’entreprise vient de lancer une fonctionnalité alimentée par Meta AI afin de faciliter le partage des photos et vidéos de votre galerie sur Facebook et Messenger. Si au départ elle affirmait que vos médias ne seraient pas utilisés pour améliorer son IA, elle est finalement revenue dessus – mais il existe une parade.

Après Facebook et Messenger, c’est désormais au tour d'Instagram de bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité boostée par Meta AI : Restyle. Cette nouveauté vous permettra de repenser entièrement la façon dont vous créez vos stories. Voici comment elle fonctionne.

Meta AI donne un nouveau style à vos stories Instagram

Retirer un détail indésirable de votre story, y ajouter un élément amusant, en modifier l’ambiance et même lancer de nouvelles tendances : c’est possible, grâce à Restyle et ses divers outils. Pour y accéder, il vous suffit d’appuyer sur le « + » de votre photo de profil sur votre compte Instagram, puis de sélectionner ou de prendre une photo. Dans la barre d’outils en haut de votre écran, cliquez ensuite sur l’icône de Restyle (un pinceau avec une étoile).

Plusieurs outils s’offrent alors à vous : Ajouter, Supprimer ou Changer. Sélectionnez celui désiré et tapez vos instructions dans la barre de texte, faites défiler les effets prédéfinis. Vous pouvez aussi appuyer sur l’icône de navigation en bas à droite pour découvrir tous ceux proposés, tels que le style sketch, aquarelle ou encore 8-bit qui donnera un aspect minecraftien à votre photo.

Restyle vous offre également d’explorer votre style avec des effets « fashion », comme l’ajout de lunettes de soleil ou d’une veste de motard. Enfin, Meta vous propose de lancer vos propres tendances avec les autocollants Add Yours, qui permettent à vos amis de reproduire facilement vos retouches. Une fois satisfait, il ne vous restera plus qu’à cliquer sur Terminé.

Dans son annonce concernant cette nouveauté, Meta vous donne ses recommandations pour écrire de bons prompts : changer la couleur de vos cheveux, ajouter une couronne, modifier la lumière et l’ambiance, par exemple en ajoutant « un éclairage dramatique », le lieu en précisant « dans l’espace » ou la composition de la photo.

Avec Restyle, Meta mise tout sur l’IA, mais surtout sur la simplicité d’exécution afin de rendre son outil accessible à tous. Mais avant de céder à la nouveauté, prenez le temps de lire les conditions d’utilisation de Meta AI afin de protéger vos données.