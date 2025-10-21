Votre ado discute trop souvent avec un chatbot IA sur Instagram ? Vous allez pouvoir y mettre fin en une seconde

Meta annonce l'arrivée de nouvelles options de contrôle parental dédiées aux chatbot IA disponibles sur Instagram. Le but est d'empêcher les enfants et adolescents de se perdre dans des conversations virtuelles sans fin.

Il y a plusieurs raisons de consulter le réseau social Instagram. Pour voir les dernières publications de ses proches, des comptes que l'on suit, pour poster soi-même une photo ou une vidéo… Et aussi pour discuter avec une intelligence artificielle. Pas l'assistant Meta AI disponible sur la plupart des applications du groupe de Mark Zuckerberg. Nous parlons ici de chatbots IA dotés d'une “personnalité”, programmés pour donner l'illusion de parler avec un être humain unique.

Les jeunes sont particulièrement friands de ce nouveau type d'interactions. À tel point qu'on observe une tendance où ces derniers préféreront se confier à une IA plutôt qu'à un psychologue en chair et en os. La facilité avec laquelle un mineur peut lancer une conversation avec un chatbot sur Instagram inquiète les parents. Et pour y répondre, Meta annonce le déploiement prochain de nouvelles options de contrôle spécifiques.

Meta va donner plus de contrôle aux parents sur les chatbot IA d'Instagram

Au total, le contrôle parental de Meta s'enrichit de 3 fonctionnalités. La première est la plus radicale puisqu'elle interdit totalement l'accès aux chatbots IA, à l'exception de l'assistant Meta AI. Si vous ne souhaitez pas aller aussi loin, la deuxième option permet de bloquer uniquement les chatbots de votre choix. Pour vous aider à la sélection, la troisième fonction prend la forme d'un rapport sur les sujets abordés par votre enfant et les IA.

Vous n'aurez pas accès à l'ensemble des messages de la discussion, mais à des extraits permettant de voir si les échanges restent appropriés. On ne sait pas comment ils seront choisis, et il y a fort à parier que les ados les plus déterminés trouveront des combines pour que les résumés ne laissent rien transparaître d'alarmant. Meta indique que ces changements “commenceront avec Instagram tôt l'année prochaine“, sans plus de précision.