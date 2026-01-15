Fini l’addiction aux Shorts : YouTube permet enfin aux parents de les désactiver pour les enfants et les ados

YouTube annonce de nouvelles fonctions de contrôle, dont la limitation du temps de visionnage de Shorts.

Le format Shorts de YouTube, inspiré de TikTok, a un potentiel addictif élevé. De nombreux adultes sont touchés par le syndrome de la dernière vidéo avant de se coucher, et les plus jeunes sont encore plus sensibles à ce phénomène. La plateforme vient d'annoncer de nouvelles options de contrôle parental pour limiter le temps passé par les enfants et les adolescents à visionner des Shorts.

La première fonction est un minuteur qui gère le temps accordé à regarder des vidéos Youtube au format court. Il peut être défini sur 0 si les parents souhaitent restreindre complètement l'accès aux Shorts. Des options à 15, 30, 45 minutes, puis 1 heure et 2 heures sont aussi proposées. Cela accorde une certaine flexibilité quant au contrôle de la consommation de Shorts.

Une option pour limiter le visionnage des Shorts sur YouTube

Google prévoit même de permettre aux parents de désactiver purement et simplement les Shorts du compte YouTube supervisé de mineurs. Pour rappel, la version YouTube Kids, destinée aux plus jeunes enfants, mais pas aux ados, est déjà dépourvue de tout contenu au format court. YouTube introduit aussi une fonctionnalité de rappels personnalisés pour l'heure du coucher et les pauses.

“Dans les prochaines semaines, nous mettrons en place une procédure d'inscription simplifiée qui permettra aux parents de créer un compte enfant et de passer facilement d'un compte à l'autre dans l'application mobile, selon la personne qui regarde, en quelques clics seulement”, ajoute YouTube. Les enfants pourront donc accéder à une expérience adaptée à leur âge depuis le compte YouTube et l'appareil d'un parent, tandis que les adultes n'auront plus l'historique de visionnage et les recommandations de leur progéniture venant ruiner leur expérience sur le service.

Enfin, la plateforme de streaming fait savoir qu'elle a établi de nouveaux principes et un guide pour les créateurs, qui serviront de base à un YouTube mieux adapté pour les adolescents. Ceux-ci vont définir “les types de contenus considérés comme étant de faible et de haute qualité pour le public adolescent”. On imagine que l'algorithme de recommandations prendra cet aspect en compte pour suggérer des vidéos.