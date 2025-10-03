Instagram pique encore une fonction majeure de Snapchat

Instagram ne se lasse pas de copier les fonctionnalités les plus aimées de Snapchat et de TikTok. Cette fois, c'est la Snap Map qui a tapé dans l'œil de Meta.

Instagram s'est en grande partie construit en récupérant les meilleures fonctionnalités de ses concurrents. Depuis quelques années, le réseau social de Meta s'est largement inspiré de la recette de TikTok, notamment avec ses Reels. Et veut d'ailleurs poursuivre dans cette voie en affichant les Reels dès la page d'accueil d'Instagram. Avant ça, Instagram a “emprunté” le système de stories qui faisait un carton sur Snapchat. Et l'application n'en a pas fini de puiser des idées du côté de Snap.

En août dernier, Instagram annonçait le lancement d'une fonctionnalité de Carte aux États-Unis. Celle-ci vient d'être déployée en France, et elle rappelle fortement la Carte de Snapchat, une fonction majeure et très populaire de l'app au fantôme depuis de nombreuses années. Elle permet d'accéder aux contenus partagés par ses contacts selon leur localisation. Et à l'inverse, vos proches peuvent consulter vos publications à partir de la Carte.

Instagram déploie une Carte à la Snapchat

“Personne ne peut voir votre localisation tant que vous ne la partagez pas. Les localisations partagées apparaissent à différents endroits, notamment sur la carte, dans le fil et dans les discussions”, précise Instagram. Par défaut, votre localisation n'est donc pas activée. Le réseau social recommande également de ne l'autoriser que pour les personnes de confiance. À l'annonce de cette nouveauté, de nombreux utilisateurs craignaient des risques pour la sécurité, puisqu'il est possible de suivre des comptes à la trace grâce à cet outil.

Les publications classiques, les stories et les reels apparaissent tous sur la carte Instagram. On y accède depuis l'onglet des Messages Privés, au-dessus de la liste des chats et sous la barre de recherche Meta AI. Instagram nous incite à inviter nos amis à utiliser la fonctionnalité et à activer la localisation.

Vous pouvez choisir des personnes spécifiques à qui partager la localisation, l'ouvrir à votre liste d'amis proches, ou à tous ceux qui vous suivent. Vous avez aussi la possibilité de désactiver la localisation momentanément, pendant 3 heures ou 24 heures.