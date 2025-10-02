Non, Instagram n’écoute pas vos conversations… mais ce qui va remplacer ça est encore pire

Beaucoup d’utilisateurs en sont persuadés : Instagram activerait secrètement le micro du smartphone pour mieux cibler ses pubs. Le patron de l’application vient d’affirmer que ce n’est pas le cas. Mais une nouvelle méthode basée sur l’intelligence artificielle pourrait rendre les annonces encore plus intrusives.

Depuis plusieurs années, une rumeur tenace circule chez les internautes. Elle affirme que certaines applications, notamment celles de Meta comme Instagram ou Facebook, utiliseraient le micro du téléphone pour écouter les conversations. L’objectif supposé serait de proposer ensuite des publicités parfaitement adaptées aux sujets évoqués. Beaucoup d’utilisateurs disent avoir déjà vécu ce type de coïncidences, ce qui alimente l’idée d’une surveillance invisible.

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a voulu clarifier la situation. Dans un message publié sur son compte, il assure que l’application n’active pas le micro des smartphones pour enregistrer les discussions privées. Selon lui, si un tel usage avait lieu, les utilisateurs le remarqueraient immédiatement avec une batterie qui se viderait plus vite ou l’icône d’un micro allumé à l’écran. Le dirigeant répète ainsi une position déjà défendue par Meta à plusieurs reprises.

Meta ne vous écoute pas, mais ses publicités deviennent plus ciblées grâce à l’IA

La réalité est bien différente. Si les publicités semblent parfois aussi précises, c’est en grande partie à cause du système de recommandation de Meta. Les annonceurs partagent avec le groupe des données sur les internautes qui visitent leurs sites. Ces informations sont croisées avec celles provenant d’utilisateurs ayant des profils similaires. Cela permet d’afficher des annonces qui paraissent presque deviner ce que chacun a en tête, sans que l’entreprise ait besoin d’activer un micro.

Une nouvelle étape arrive toutefois. Meta annonce qu’à partir du 16 décembre 2025, ses applications pourront aussi exploiter les échanges entre les utilisateurs et ses outils d’intelligence artificielle. Les conversations menées avec Meta AI deviendront une nouvelle source de données pour affiner le ciblage publicitaire. Ce type d’interaction, souvent très personnel, pourrait s’avérer encore plus révélateur que les signaux utilisés jusqu’ici. En clair, même si Instagram n’écoute pas vos discussions en direct, les algorithmes auront bientôt accès à d’autres indices tout aussi puissants pour savoir ce qui vous intéresse.